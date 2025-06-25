Юки Цунода назвал главную задачу на Гран-при Австрии

На этой неделе нам нужно выступить стабильно и постараться выжать максимум из машины. Последние несколько недель выдались для меня сложными, так что я намерен постараться вернуться на более высокие позиции в квалификациях, на которых и должна быть команда. Суббота будет важнейшим днём. Мы с командой провели огромную работу, чтобы гарантированно преуспеть в квалификации и обеспечить борьбу за высокие позиции в гонке.