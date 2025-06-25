Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перес рассказал, обижался ли на него Ферстаппен из-за аварии в квалификации в Монако

Бывший гонщик «Ред Булл», Серхио Перес высказался о недопонимании с Максом Ферстаппеном из-за аварии мексиканца во время квалификации Гран-при Монако, из-за чего нидерландец не смог улучшить время.

Источник: Чемпионат.com

Бывший гонщик «Ред Булл», Серхио Перес высказался о недопонимании с Максом Ферстаппеном из-за аварии мексиканца во время квалификации Гран-при Монако, из-за чего нидерландец не смог улучшить время.

"Я придержу эту историю для своей книги. Там я расскажу всё, но у Макса и правда были проблемы со случившимся тогда в Монако. Напрямую он об этом мне не говорил, держал это в себе. Он поднял эту тему только через шесть или восемь месяцев.

У Макса было своё мнение о произошедшем. Но мы всё смогли обсудить на Гран-при Азербайджана, и вопрос был закрыт. Но таков уж Макс. Он придерживает своё истинное мнение о ситуации, чтобы потом неожиданно выразить свою точку зрения, зачастую — действиями на трассе", — приводит слова Переса RacingNews365.