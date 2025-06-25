Перес рассказал, обижался ли на него Ферстаппен из-за аварии в квалификации в Монако

Бывший гонщик «Ред Булл», Серхио Перес высказался о недопонимании с Максом Ферстаппеном из-за аварии мексиканца во время квалификации Гран-при Монако, из-за чего нидерландец не смог улучшить время.
"Я придержу эту историю для своей книги. Там я расскажу всё, но у Макса и правда были проблемы со случившимся тогда в Монако. Напрямую он об этом мне не говорил, держал это в себе. Он поднял эту тему только через шесть или восемь месяцев.
У Макса было своё мнение о произошедшем. Но мы всё смогли обсудить на Гран-при Азербайджана, и вопрос был закрыт. Но таков уж Макс. Он придерживает своё истинное мнение о ситуации, чтобы потом неожиданно выразить свою точку зрения, зачастую — действиями на трассе", — приводит слова Переса RacingNews365.