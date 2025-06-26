Подъем на гору в Штирии. Чего стоит ждать от этапа в Австрии

«Формула-1» возвращается в домашнюю для чемпионата Европу — в следующий раз она покинет ее лишь в конце сентября, радуя российских болельщиков дневными, а не ночными или утренними гонками. И «Ред Булл Ринг» — невероятно подходящее место для возвращения.
Характеристика трассы
Ринг — крайне сложный трек. Не настолько техничный, как автодром в Имоле или в Монако — в нем не столько важна работа рулем, сколько педалями.
Первый поворот, Кастрол, несмотря на свою угловатость, — скоростной. В нем пилоту необходимо заходить широко, опираясь на внешний поребрик, и затем оттормаживаться с 320 километров в час до 150. Бордюра на апексе касаться нельзя — он слишком большой и может привести к неожиданностям в поведении машины. А внешний поребрик на выходе требует невероятной точности — за ним расположен сосисочный бордюр, по которому пилоты обычно проезжают левыми колесами. Но если они допускают лишь небольшую неточность и наезжают на него днищем, это сулит не только его повреждение, но и потерю времени на круге: с поребрика необходимо съехать до того, как он закончится.
В следующем повороте, Ремусе, находящемся на вершине трассы, пилоты тормозят жестко, так как трасса идет в горку. На входе тоже необходимо наезжать на внешний поребрик, и при этом тенденция прохождения первого поворота сохраняется: иногда, оставаясь на расстоянии от апекса, можно не проиграть, а выиграть время. Это происходит, во-первых, из-за того, что поворот находится на подъеме, лишь после выхода переходящем в спуск, и из-за того, что более широкая траектория лучше накатана.
Торможение в четвертом повороте — тяжелейшая задача, потому что оно происходит на спуске. Пилоту необходимо легко касаться внешнего бордюра, чтобы максимально сгладить траекторию прохождения виража. При этом тормозить нужно предельно поздно: после четвертого поворота следует достаточно короткая прямая, и время, выигранное поздним торможением, будет ценнее времени, выигранного ранним началом разгона. При блокировке колес в повороте можно потерять даже не несколько десятых, а полсекунды. На выходе же нужно рассчитать силы, действующие на машину так, чтобы левыми колесами ехать на границе с гравием, при этом не касаясь его.
И далее, в скоростном и округлом шестом повороте, возникает необходимость тормозить плавно и мягко, чтобы машина оставалась стабильной. Резкое торможение может не только лишить машину аэродинамической устойчивости, но и прижимной силы. Руль нужно держать статично и после плавно начинать разгон.
Седьмой поворот проходится быстрее, несмотря на то что на схеме он выглядит идентично шестому. Вход в него может быть более широким, а торможение в нем — необязательный элемент. Чаще пилоты просто поднимают ногу с педали газа.
В девятом пилоты замедляются с помощью короткого нажатия на педаль тормоза и понижения передачи. Точность в нем крайне важна, так как на выходе нужно проехаться по красно-белому поребрику, не выезжая при этом за пределы трассы, обозначенные белой линией.
Последний поворот, как и первый, — острый, но при этом скоростной. В нем также необходимо использовать всю ширину трассы трассы, при этом не касаясь высокого поребрика на апексе.
Трасса в Австрии крайне короткая, что повышает цену ошибки до предела: если пилот допускает помарку в одном из поворотов, то после не может отыграть время обратно в других.
Интрига в выборе фаворитов
Несмотря на проблемы и со скоростью, и с пилотами в Канаде, гонщики «Макларен» остаются главными претендентами на победу в гонке. Однако в случае, если они захватили с собой проблемы, возникшие у них в Северной Америке, у оппонентов может снова возникнуть шанс отнять у них победу. Во внутрикомандной борьбе все будет зависеть от того, кто допустит меньше ошибок, — конечно, хочется сказать о вероятном успехе Пиастри, однако Норрис всегда был хорош в Австрии.
«Мерседес», очевидно, попытается повторить канадский сценарий. И я не вижу факторов, которые могли бы им помешать: Ред Булл Ринг, как и автодром имени Жиля Вильнева, — трасса разгонов и торможений. Очевидно, на повышении результатов сказалась новая задняя подвеска. И если в Канаде мы увидели их на подиуме во многом из-за ошибки «Макларен» при подборе базовых настроек, то в Австрии, если инженеры обеих команд выполнят свою работу качественно, можем увидеть их в полноценном сражении друг с другом.
Для «Феррари» австрийский уик-энд крайне важен. Именно с него должна начаться серия обновлений, включающая новое днище и доработанную заднюю подвеску, которая должна появиться через неделю в Сильверстоуне. И то, как сработают новые части машины, даст понять, сможет ли «Скудерия» побороться за победы хотя бы в отдельных гонках этого сезона.
Макс Ферстаппен же всегда хорош на домашней трассе своей команды. В этом году мы видели, что RB21 крайне быстра на прямых, а в случае с Ред Булл Рингом на руку нидерландцу играет еще и наличие скоростных поворотов, в которых машина способна показывать максимальную стабильность. Однако против него может сыграть тот факт, что болид «Ред Булл» плох в разгонах из медленных поворотов, а они, несмотря на скоростной характер трассы, могут отнять у пилота много времени на круге.
Григорий Хинчагов