Подъем на гору в Штирии. Чего стоит ждать от этапа в Австрии

Первый поворот, Кастрол, несмотря на свою угловатость, — скоростной. В нем пилоту необходимо заходить широко, опираясь на внешний поребрик, и затем оттормаживаться с 320 километров в час до 150. Бордюра на апексе касаться нельзя — он слишком большой и может привести к неожиданностям в поведении машины. А внешний поребрик на выходе требует невероятной точности — за ним расположен сосисочный бордюр, по которому пилоты обычно проезжают левыми колесами. Но если они допускают лишь небольшую неточность и наезжают на него днищем, это сулит не только его повреждение, но и потерю времени на круге: с поребрика необходимо съехать до того, как он закончится.