Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «Капитан» в МХЛ
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» одержали победу в гостевом матче Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» одержали победу в гостевом матче Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В среду подопечные Андрея Михалева на выезде встречались с представителем Золотого дивизиона МХЛ «Капитаном» из Ступино. Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте матча форвардом «шинников» Матвеем Шидловским, а незадолго до ухода на перерыв преимущество нашей команды удвоил Мирослав Михалев. Во втором периоде ворота ступинского клуба поразил Александр Ермоленко, еще одну шайбу к запасу бобруйчан в заключительной трети добавил Николай Салыго. Хозяева льда сумели ответить только однажды, в итоге 4:1 — убедительная виктория «Динамо-Шинника».
На данный момент юные динамовцы с 23 очками занимают второе место в Серебряном дивизионе Западной конференции МХЛ, уступая лишь подмосковному «Атланту». Последний поединок в рамках текущей выездной серии белорусы проведут 28 октября в Туле против местной «Академии Михайлова». Встреча стартует в 13.00.