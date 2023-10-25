Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «Капитан» в МХЛ

В среду подопечные Андрея Михалева на выезде встречались с представителем Золотого дивизиона МХЛ «Капитаном» из Ступино. Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте матча форвардом «шинников» Матвеем Шидловским, а незадолго до ухода на перерыв преимущество нашей команды удвоил Мирослав Михалев. Во втором периоде ворота ступинского клуба поразил Александр Ермоленко, еще одну шайбу к запасу бобруйчан в заключительной трети добавил Николай Салыго. Хозяева льда сумели ответить только однажды, в итоге 4:1 — убедительная виктория «Динамо-Шинника».