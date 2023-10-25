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25 октября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «Капитан» в МХЛ

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» одержали победу в гостевом матче Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В среду подопечные Андрея Михалева на выезде встречались с представителем Золотого дивизиона МХЛ «Капитаном» из Ступино. Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте матча форвардом «шинников» Матвеем Шидловским, а незадолго до ухода на перерыв преимущество нашей команды удвоил Мирослав Михалев. Во втором периоде ворота ступинского клуба поразил Александр Ермоленко, еще одну шайбу к запасу бобруйчан в заключительной трети добавил Николай Салыго. Хозяева льда сумели ответить только однажды, в итоге 4:1 — убедительная виктория «Динамо-Шинника».

На данный момент юные динамовцы с 23 очками занимают второе место в Серебряном дивизионе Западной конференции МХЛ, уступая лишь подмосковному «Атланту». Последний поединок в рамках текущей выездной серии белорусы проведут 28 октября в Туле против местной «Академии Михайлова». Встреча стартует в 13.00.

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