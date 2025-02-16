«Брест» был сильнее «Локомотива» в матче экстралиги, «Гомель» проиграл «Могилеву»

На «Чижовка-Арене» лидирующая в турнирной таблице «Юность» принимала «Славутич». В начале второго периода минчане были впереди на два гола, однако по ходу отрезка смоляне отыгрались и даже вышли вперед — 4:3. Правда, уже на 30-й секунде заключительной трети хозяева сравняли цифры, а за минуту до финальной сирены вырвали победу — 5:4. Дубль за столичный клуб оформил Валентин Демченко, за гостей две шайбы забросил Иван Антоновский.
Игровую программу воскресенья открывал поединок в Новополоцке, где «Химик» разобрался с аутсайдером сезона «Авиатором» (5:1). Два точных броска в составе «нефтяников» нанес Владислав Рядченко. Также сегодня «Гомель» на своем льду потерпел неожиданное поражение от «Могилева» (2:3), дважды ведя в счете. Автором победного гола у могилевчан стал Данила Гапеев.
Параллельно «Брест» дома сломил сопротивление оршанского «Локомотива» (4:2), обострив ситуацию в борьбе за топ-10. За три тура до окончания «регулярки» идущие на местах с седьмого по десятое «Брест», «Локомотив», «Химик» и «Шахтер» имеют поровну баллов (по 51), «Славутич» отстает на два очка. Участие в раунде плей-ин примут четыре клуба из данной пятерки, для лишней команды сезон будет завершен.