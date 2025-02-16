«Брест» был сильнее «Локомотива» в матче экстралиги, «Гомель» проиграл «Могилеву»

На «Чижовка-Арене» лидирующая в турнирной таблице «Юность» принимала «Славутич». В начале второго периода минчане были впереди на два гола, однако по ходу отрезка смоляне отыгрались и даже вышли вперед — 4:3. Правда, уже на 30-й секунде заключительной трети хозяева сравняли цифры, а за минуту до финальной сирены вырвали победу — 5:4. Дубль за столичный клуб оформил Валентин Демченко, за гостей две шайбы забросил Иван Антоновский.