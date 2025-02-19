Хоккеисты «Химика» вышли в раунд плей-ин экстралиги

На севере страны местный «Химик» принимал аутсайдера сезона «Авиатор». После двух периодов на табло горели равные цифры, но в заключительной трети хозяева отправили в чужие ворота три безответные шайбы и одержали победу со счетом 4:1. Также сегодня «Локомотив» на выезде обыграл Брест (3:2), викторию оршанцам в овертайме принес Антон Савельев. За два тура до окончания регулярки «Химик» вышел в квалификационный раунд плей-ин, клубу из Орши для этого осталось набрать одно очко.