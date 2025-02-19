Хоккеисты «Динамо-Молодечно» продлили серию с набранными очками до десяти игр

«Динамо-Молодечно» на выезде крупно обыграло «Лиду» (6:2), дубль за «бело-голубых» оформил Иван Аношко, три очка (1+2) набрал Егор Игнатенко. Молодечненцы продлили серию с набранными очками до 10 игр, на этом отрезке у команды семь побед и три поражения за пределами основного времени. Параллельно «Неман» добился четвертой виктории кряду — гродненцы в гостях были сильнее солигорского «Шахтера» со счетом 3:1. В еще одном матче среды «Витебск» дома одолел жлобинский «Металлург» (2:1).
До завершения регулярного чемпионата каждому из клубов осталось провести по два матча. 22 и 24 февраля «Юность» дома сыграет с «Лидой», минчанам хватит одного набранного очка, чтобы гарантировать себе первый посев в плей-офф. В эти же даты «Авиатор» в Барановичах примет «Брест», а четвертая команда экстралиги «Динамо-Молодечно» встретится с идущим пятым «Гомелем».
23 и 25 февраля состоятся по четыре поединка. Занимающий вторую строчку «Неман» будет гостить в Орше у «Локомотива», «Металлург» отправится в Новополоцк к «Химику», Могилев примет замыкающий топ-3 «Витебск», а «Славутич» и «Шахтер» в Смоленске определят обладателя путевки в раунд плей-ин.