Хоккеисты «Динамо-Молодечно» продлили серию с набранными очками до десяти игр

«Динамо-Молодечно» на выезде крупно обыграло «Лиду» (6:2), дубль за «бело-голубых» оформил Иван Аношко, три очка (1+2) набрал Егор Игнатенко. Молодечненцы продлили серию с набранными очками до 10 игр, на этом отрезке у команды семь побед и три поражения за пределами основного времени. Параллельно «Неман» добился четвертой виктории кряду — гродненцы в гостях были сильнее солигорского «Шахтера» со счетом 3:1. В еще одном матче среды «Витебск» дома одолел жлобинский «Металлург» (2:1).