«Гомель» и «Локомотив» добыли первые победы в розыгрыше Кубка Салея-2025

Пятикратный обладатель трофея «Гомель» принимал «Могилев». Гости открыли счет уже на третьей минуте, но затем пропустили семь шайб подряд. В результате 7:1 в пользу «рысей», дубль за которых оформил Максим Войтович. Параллельно в Орше местный «Локомотив» не позволил отличиться новополоцкому «Химику» — в итоге победа «железнодорожников» со счетом 2:0.
Ранее 31 июля «Славутич» на выезде в овертайме обыграл жлобинский «Металлург» — 4:3. 1 августа в рамках Кубка Салея состоятся два матча: победитель розыгрыша прошлого года «Юность» в Минске встретится с «Неманом» (начало в 19.00), а «Динамо-Молодечно» дома сыграет с «Авиатором» из Барановичей (20.10).