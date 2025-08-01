«Гомель» и «Локомотив» добыли первые победы в розыгрыше Кубка Салея-2025

Пятикратный обладатель трофея «Гомель» принимал «Могилев». Гости открыли счет уже на третьей минуте, но затем пропустили семь шайб подряд. В результате 7:1 в пользу «рысей», дубль за которых оформил Максим Войтович. Параллельно в Орше местный «Локомотив» не позволил отличиться новополоцкому «Химику» — в итоге победа «железнодорожников» со счетом 2:0.