Хоккеисты «Юности» обыграли «Неман» в матче Кубка Салея

Участие в турнире принимают 14 команд белорусской экстралиги, которые разделены на две семерки. На групповом этапе, который продлится по 19 августа, все клубы проведут по шесть матчей, сыграв по разу с каждым из соперников внутри своего пула. В плей-офф выйдут восемь команд, четвертьфиналы состоятся 27 августа, полуфинальные поединки пройдут 29 августа, финал запланирован на 31 августа.