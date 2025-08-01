Хоккеисты «Юности» обыграли «Неман» в матче Кубка Салея

В первом матче группового этапа действующие обладатели трофея принимали принципиальных соперников из гродненского «Немана», обе команды попали в группу «А». В каждом из периодов хоккеисты «Юности» отправили в чужие ворота по одной шайбе, авторами голов стали Даниил Тютчев, Дмитрий Колышкин и Станислав Кучкин. Гости сумели ответить только точным броском Вячеслава Андрющенко в начале второй трети. В итоге 3:1 в пользу столичного клуба.
2 августа выступления на Кубке Руслана Салея продолжат команды пула «Б». В час дня начнутся встреча «Могилева» со жлобинским «Металлургом» и поединок «Витебска» с «Гомелем», в 17:00 на лед в Смоленске выйдут «Славутич» и оршанский «Локомотив».
Участие в турнире принимают 14 команд белорусской экстралиги, которые разделены на две семерки. На групповом этапе, который продлится по 19 августа, все клубы проведут по шесть матчей, сыграв по разу с каждым из соперников внутри своего пула. В плей-офф выйдут восемь команд, четвертьфиналы состоятся 27 августа, полуфинальные поединки пройдут 29 августа, финал запланирован на 31 августа.