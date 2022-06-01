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12:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Минское «Динамо» объявило о переходе Суворова и Денисова в «Северсталь»

Минское «Динамо» объявило о переходе двух хоккеистов в «Северсталь». Александр Суворов продолжит карьеру в Череповце на правах аренды, а права на Павла Денисова перешли «Северстали».

Динамо Мн
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Источник: РИА "Новости"

Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что Павел Денисов продолжит карьеру в череповецком клубе.

19-летний нападающий Александр Суворов в составе минского «Динамо» дебютировал в КХЛ и в 34 матчах регулярки−2021/2022 набрал шесть очков (3+3) при показателе полезности «+4». В плей-офф у него две игры и «+1».

В прошедшем сезоне Павел Денисов провёл в КХЛ 11 матчей в регулярном чемпионате, но не отметился набранными очками. Также на его счету 14 игр в регулярном чемпионате Беларуси за «Динамо» Молодечно, где он отдал шесть результативных передач. В плей-офф на его счету шесть игр без очков, ещё четыре игры он провёл в плей-ауте и набрал три балла за передачи.

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