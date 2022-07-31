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22:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Такого в КХЛ не было никогда. СКА и «Спартак» провели небывалый обмен одного на девятерых

Восходящая звезда Александр Никишин будет играть в Петербурге, красно-белые получили группу молодежи в лице Чибрикова, Свечкова, Кровякова, Кукштеля, Седова, а также права на выступающих за океаном Мальцева, Марченко, Рубцова и Морозова.

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Источник: Спорт-Экспресс

СКА выиграл в моменте

«Спартак» и СКА провернули один из самых резонансных обменов в КХЛ за последние годы. Пожалуй, лучший молодой защитник страны Александр Никишин переезжает в Санкт-Петербург. Красно-белые в свою очередь получили массу хороших активов, как реальных, так и пока виртуальных. Однако в моменте армейцы одержали убедительную победу, усилив основной состав отличным игроком, и близко не подобравшимся к своему потолку возможностей. Никишин связан скромным контрактом с базовой зарплатой в 10 миллионов рублей до 2024 года и как минимум в ближайшие два сезона будет играть в СКА. Такого талантливого защитника в России не появлялось, пожалуй, со времен выступления Дмитрия Орлова в новокузнецком «Металлурге». Потенциально Никишина можно оценить даже круче.

Говорить, что «Спартак» нагло ограбили, сбросив ему в обмен исключительно неликвид, — большая ошибка. Это было возможно раньше. Или, как в случае с «Витязем», — все последние годы. С определенных пор люди высокого полета, курирующие московский клуб, не испытывают больших симпатий к менеджменту СКА. Решить вопрос по звонку уже нельзя. Им надо было сделать предложение, от которого сложно отказаться. Зная, как в «Спартаке» к Александру Никишину очень трепетно и по-отечески относилось руководство, не могу представить, что его легко отпустили в СКА. Более того, до сегодняшнего дня не мог себе этого представить в принципе. Молодой топ-игрок, который через пару лет поехал бы в основной состав «Каролины», — образцовый пример во всем. Имею в виду отношение к делу, характер, потенциал и даже общение с прессой. «Спартак» впервые за долгие годы грамотно довел до ума молодого таланта.

Не факт, что все молодые заиграют в «Спартаке»

Компенсация за Никишина достойная. Совсем не похоже на подачку с барского плеча. В данном случае москвичи диктовали свои условия, а не тихо соглашались брать, что дают. Однако даже с учетом этого фактора уход Никишина воспринимается как поражение для «Спартака» по всем фронтам. В моменте команда стала слабее. Красно-белые в очередной раз получили активы и потенциал, а не усиление. Свечкова и Чибрикова при всех их талантах надо еще довести до уровня КХЛ. Через год они, если с ними предварительно не договориться, могут подписать контракты в НХЛ. Оба были высоко задрафтованы соответственно «Нэшвиллом» и «Виннипегом».

Возможно, не все получится в Северной Америке у Морозова и Марченко, но пока они строго настроены цепляться за свои шансы в «Вегасе» и «Коламбусе». Есть обоснованные сомнения в том, что в случае неудачного вояжа в США они захотят приехать в команду, обладающую скромными амбициями. Потолок нынешнего «Спартака» — борьба за проход во второй раунд плей-офф.

Мальцеву предлагали в районе 50 миллионов рублей за сезон в «Авангарде» и московском «Динамо». Договориться о компенсации с петербуржцами этим клубам не удалось, и нападающий продлил контракт с «Колорадо». Красно-белые никому не платят таких денег, поэтому шансы уговорить центрфорварда, если бы он захотел играть в России, были не слишком велики.

Источник: Спорт-Экспресс

По факту только защитник Седов и нападающий Кукштель способны помочь «Спартаку» в формате «здесь и сейчас». Но это третья пара и, вероятнее всего, четвертое звено. Очень скромно. Есть еще Рубцов, потерявшийся за время метаний между Россией и Северной Америкой. В позапрошлом сезоне он серо выглядел даже в составе одного из аутсайдеров КХЛ «Сочи».

СКА, отдав на бумаге полцарства, в реальности не потерял ничего важного. Только пару игроков ротации. Роман Ротенберг, видимо, осознал, что система клуба не способна переварить всех талантов, и спокойно расстался с теми, кто в ближайшее время не готов стать игроком основного состава. Это хороший момент для него лично и КХЛ в целом. Молодые таланты в клубе поскромнее получат больше шансов заявить о себе во взрослом хоккее, включая самого ценного игрока плей-офф МХЛ Кровякова. Именно этот воспитанник зеленоградской «Орбиты», где он выступал вместе с небезызвестным Пономаревым, потенциально может стать самым ценным активом в сделке для «Спартака».

Михаил Зислис

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