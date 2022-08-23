Стала известна причина падения медиа-куба на хоккейной арене в Ярославле

В понедельник во время установки нового медиа-куба на домашней арене «Локомотива» металлический каркас трансформировался, скрутился и упал, пострадал один из монтажников, но не серьезно, сообщал хоккейный клуб.
«По факту произошедшего следственным отделом по Фрунзенскому району города Ярославля регионального следственного управления организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении регионального следственного управления.
По данным СУСК, во время работ по установке на высоте 16 метров информационного спортивного табло произошел надлом одной из лебёдок, вследствие чего конструкция упала, задев старшего бригадира рабочей группы, который руководил процессом установки. По предварительным данным, 36-летний мужчина получил незначительные телесные повреждения, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он отпущен медиками домой.
Представитель регионального следственного управления сообщила РИА Новости, что куб весит 4 тонны.