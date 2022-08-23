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15:51 (мск), источник: Sports.Ru

Матч «Авангарда» и «Сочи» на турнире имени Пучкова начался с драки «5 на 5»

Матч между «Авангардом» и «Сочи» начался с массовой драки.

Авангард
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Источник: Sports.Ru

Команды встречаются в матче в рамках турнира имени Николая Пучкова. Сразу после стартового вбрасывания на льду арены «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге началась драка между игроками команды в формате «пять на пять».

Ранее «Сочи» и «Аванградом» встречались в рамках Sochi Hockey Open. Тот матч тоже начался с массовой драки, а позже в ходе игры возникло еще несколько стычек.

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