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17:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Это точно дрим-тим? «Ак Барс» по всем статьям проиграл «Динамо», даже не сумев забить

В своем первом матче чемпионата казанцы с Радуловым, Шипачевым и Войновым уступили в Москве бело-голубым (0:2). И все это на глазах Овечкина.

Динамо М
Ак Барс
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Источник: РИА "Новости"

Больше всех в межсезонье говорили об «Ак Барсе». Клуб для этого давал информационные поводы один громче другого: подписание Радулова на зависть всей Уфе, приобретение лидеров московского «Динамо» Шипачева и Войнова за тысячу рублей, трансферы помельче типа Галиева и Семенова, высокохудожественный промо-ролик с Олегом Знарком и Маратом Валиуллиным в главных ролях. Это было чертовски мощно и дьявольски красиво. Для полной гармонии следовало выдать классную игру в первой встрече чемпионата. С учетом того, что в составе казанцев хватает недавних лидеров «Динамо», можно было ожидать от гостей оптимального настроя и максимального желания.

Однако на глазах Александра Овечкина, который вместе со старшим сыном принял участие в церемонии символического вбрасывания перед началом матча, бело-голубые смотрелись предпочтительнее соперника на протяжении всех 60 минут. Динамовцы были быстрее, злее, наглее и жестче, вцепившись зубами в лидеров соперника. «Ак Барсу» не хватало сыгранности и взаимопонимания, поскольку из-за потерь в составе, видимо связанных с разгулом коронавируса, второе и третье звенья обрели необычный вид, который в предсезонных матчах не наблюдался.

Тренерский штаб казанцев пока не до конца разобрался, как правильно использовать имеющиеся у него ресурсы без ущерба для амбиций своих звезд. Говорят, что уже давно клуб ищет варианты для обмена Бурмистрова. Это немного странно, поскольку в своей роли он смотрелся неплохо. Возможно, «Ак Барс» ищет варианты для усиления и освобождает место в платежной ведомости. Например, под иностранного вратаря.

Билялов сыграл очень уверенно, став лучшим в составе гостей. Это и радость, и беда для его команды, от которой ждали доминирования на площадке и активных атакующих действий. Радулов, Шипачев, Войнов вспыхивали лишь редкими эпизодами. Заметнее остальных были казанские «силовики» во главе с Воронковым и Дыняком. А вот лидеры запомнились упущенными моментами, как у Кагарлицкого, нервозными вспышками, как у Радулова, и ошибками в обороне, как у Шипачева. Именно из-под опеки последнего вырвался его бывший одноклубник Игумнов, забросивший шикарную шайбу в самом конце второго периода.

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Я знаю, как обижались люди в Казани, когда им из раза в раз напоминали про «Ак Барс» образца сезона-2004/05, когда многочисленные звезды из НХЛ не смогли стать единым целым и бездарно вылетели из плей-офф. Столько лет прошло с того времени, но сейчас у меня точно такие же ассоциации после поражения в первом матче чемпионата. Понятно, что это всего лишь одна игра. Но ни одной заброшенной шайбы и беззубость в атаке — это полный провал. В конце матча «Динамо» почти ничего не дало создать казанцам, зато еще раз забило.

Источник: РИА "Новости"

Автор: Михаил Зислис

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0:0, 0:0, 0:0
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