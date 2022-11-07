«Спартак» уступил «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых отличились Николай Коваленко (7-я минута), Максим Летунов (23) и Сергей Гончарук (58). У «Спартака» шайбу забросил Александр Хохлачев (56).