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22:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» уступил «Торпедо» в матче КХЛ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» на своем льду обыграло московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых отличились Николай Коваленко (7-я минута), Максим Летунов (23) и Сергей Гончарук (58). У «Спартака» шайбу забросил Александр Хохлачев (56).

«Торпедо», набрав 33 очка в 27 играх, находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» потерпел пятое поражение подряд и с 27 очками идет восьмым на Западе.

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Торпедо
3:1
1:0, 1:0, 1:1
Спартак
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