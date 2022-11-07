«Спартак» уступил «Торпедо» в матче КХЛ
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» на своем льду обыграло московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» на своем льду обыграло московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых отличились Николай Коваленко (7-я минута), Максим Летунов (23) и Сергей Гончарук (58). У «Спартака» шайбу забросил Александр Хохлачев (56).
«Торпедо», набрав 33 очка в 27 играх, находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» потерпел пятое поражение подряд и с 27 очками идет восьмым на Западе.