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12
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20:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Минское «Динамо» потерпело четвертое поражение подряд, уступив «Адмиралу» по буллитам

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Источник: ХК "Динамо" Минск

«Динамо» принимало на своём льду «Адмирал». Победу по буллитам со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) одержали гости.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий хозяев Вадим Мороз с передач Джозефа Душака и Райана Спунера. За 25 секунд до конца первого периода счёт сравнял Евгений Лисовец с передач Артёма Гареева и Александра Шевченко.

На восьмой минуте второго периода вывел «Адмирал» вперёд Александр Горшков с передач Либора Шулака и Николая Елисеева. На 13-й минуте периода третью шайбу гостей забросил Александр Горшков с передач Николая Елисеева и Либора Шулака. В конце второго периода сократил отставание в счёте Седрик Пакетт с передачи Райана Спунера.

На 11-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Дмитрий Соколов с передач Владимира Алистрова и Ника Меркли.

В серии буллитов лучше оказались гости, победный бросок на счету Александра Горшкова.

Следующий матч минское «Динамо» проведёт дома с «Витязем» 22 ноября. «Адмирал» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 21 ноября.

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3:4Б
1:1, 1:2, 1:0, 0:0
Адмирал
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