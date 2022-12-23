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20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Салават Юлаев» обыграл «Амур» благодаря хет-трику Кадейкина

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Амур».

Салават Юлаев
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Источник: ХК "Салават Юлаев"

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (2:0, 3:1, 0:2).

На 13-й минуте Александр Хмелевски, реализовав большинство, вывел уфимцев вперёд. На 19-й минуте Александр Кадейкин удвоил преимущество «Салавата». На 22-й минуте Николай Чебыкин с передачи Леонида Метальникова отыграл один гол. Через 26 секунд Данил Алалыкин после паса Ярослава Цулыгина вернул преимущество в два гола.

На 35-й минуте Александр Кадейкин забросил свою вторую шайбу в матче. На 39-й минуте форвард оформил хет-трик. На 44-й минуте Александр Горшков забил второй гол гостей. На 48-й минуте Дмитрий Сидляров третий раз поразил ворота хозяев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 27 декабря в Хабаровске сыграет с «Адмиралом». «Салават» 26 декабря примет «Автомобилист».

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Салават Юлаев
5:3
2:0, 3:1, 0:2
Адмирал
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