«Салават Юлаев» обыграл «Амур» благодаря хет-трику Кадейкина

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (2:0, 3:1, 0:2).

На 13-й минуте Александр Хмелевски, реализовав большинство, вывел уфимцев вперёд. На 19-й минуте Александр Кадейкин удвоил преимущество «Салавата». На 22-й минуте Николай Чебыкин с передачи Леонида Метальникова отыграл один гол. Через 26 секунд Данил Алалыкин после паса Ярослава Цулыгина вернул преимущество в два гола.

На 35-й минуте Александр Кадейкин забросил свою вторую шайбу в матче. На 39-й минуте форвард оформил хет-трик. На 44-й минуте Александр Горшков забил второй гол гостей. На 48-й минуте Дмитрий Сидляров третий раз поразил ворота хозяев.