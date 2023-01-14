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19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сибирь» прервала победную серию «Ак Барса», отыгравшись с 1:3 за полторы минуты

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сибирь».

Ак Барс
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Источник: ХК "Сибирь"

Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0).

На 11-й минуте Артём Лукоянов вывел казанцев вперёд. На 19-й минуте Станислав Галиев точным броском удвоил преимущество «Ак Барса». На 27-й минуте Никита Ефремов отыграл один гол. На 51-й минуте Дмитрий Кагарлицкий с передачи Вадима Шипачёва забросил третью шайбу. На 57-й минуте Денис Голубев, реализовав численное большинство, сократил отставание до минимума.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Астане сыграет с «Барысом». «Ак Барс» примет «Адмирал». Оба матча состоятся 16 января.

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Ак Барс
3:4ОТ
2:0, 0:1, 1:2
Сибирь
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