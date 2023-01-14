«Сибирь» прервала победную серию «Ак Барса», отыгравшись с 1:3 за полторы минуты

На 11-й минуте Артём Лукоянов вывел казанцев вперёд. На 19-й минуте Станислав Галиев точным броском удвоил преимущество «Ак Барса». На 27-й минуте Никита Ефремов отыграл один гол. На 51-й минуте Дмитрий Кагарлицкий с передачи Вадима Шипачёва забросил третью шайбу. На 57-й минуте Денис Голубев, реализовав численное большинство, сократил отставание до минимума.