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20:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» обыграл «Автомобилист» и сократил отставание от зоны плей-офф

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал челябинский «Трактор».

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Источник: ХК "Автомобилист"

Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

На 23-й минуте Пётр Хохряков с передачи Теэму Пулккинена вывел челябинцев вперёд. На 25-й минуте Максим Шабанов удвоил преимущество «Трактора». Очки за результативные передачи получили Никита Тертышный и Владимир Ткачёв. Через полторы минуты Кёртис Валк, реализовав численное большинство, отыграл один гол. Баллы за передачи получили Сергей Широков и Стефан Да Коста.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 5 февраля в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Автомобилист» 7 февраля примет «Витязь».

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