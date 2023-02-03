«Трактор» обыграл «Автомобилист» и сократил отставание от зоны плей-офф

На 23-й минуте Пётр Хохряков с передачи Теэму Пулккинена вывел челябинцев вперёд. На 25-й минуте Максим Шабанов удвоил преимущество «Трактора». Очки за результативные передачи получили Никита Тертышный и Владимир Ткачёв. Через полторы минуты Кёртис Валк, реализовав численное большинство, отыграл один гол. Баллы за передачи получили Сергей Широков и Стефан Да Коста.