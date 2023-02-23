«Амур» всухую уступил «Адмиралу» и потерял теоретические шансы на плей-офф

Защитник «Адмирала» Юрий Паутов открыл счёт в матче на 10-й минуте броском с ползоны. «Амур» предпринял отчаянные попытки отыграться в третьем периоде и имел несколько отличных моментов, чтобы сравнять счёт. Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков стал главным героем матча, оформив свой пятый шат-аут в текущем сезоне КХЛ, отразив все 38 бросков. Точку в матче голом в пустые ворота на последней минуте поставил Артём Гареев.