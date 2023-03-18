СКА не обжегся, играя с огнем, матч в Омске все запутал. Заметки на полях плей-офф КХЛ

В плей-офф КХЛ стартовал второй раунд Кубка Гагарина. Сыграно по одной встрече в каждой паре, во всех победы одержали команды, начавшие эту стадию на домашней площадке. Стоит отметить, что никто из номинальных фаворитов не выиграл сверхуверенно. СКА и «Авангард» дожали соперника в овертаймах, «Ак Барс» на последних минутах основного времени отбивался от штурма «Адмирала», а ЦСКА хоть и победил с разницей «+2», но почти троекратно уступил «Локомотиву» по броскам в створ, а главным героем армейцев стал голкипер.

Такой ход первых матчей раунда даёт надежду, что в дальнейшем мы увидим действительно равный хоккей с качельными результатами. А вот про зрелищность образца первой стадии Кубка Гагарина, похоже, стоит забыть. Многие команды, очевидно, перестали валять дурака, сосредоточились на строгой и системной игре, сделали больший акцент на игру в обороне, на игру по счёту, а это неминуемо отразилось и на количестве голов, и в целом на структуре матчей. Унывать по этому поводу не стоит: всё-таки первый раунд — это ещё по большому счёту продолжение регулярки, а вот со второго уже начинается конкретная рубка за результат. Так сложилось исторически, и в той же НХЛ основное веселье и главные сенсации происходят на старте розыгрыша Кубка Стэнли.

Поэтому наслаждаемся наэлектризованной атмосферой нервной, кубковой борьбы, битвой за большие победы. В этом свой особенный кайф. А пока подводим краткие итоги старта раунда в каждой серии.

СКА — «Торпедо» — 1−0

После этой игры довелось читать немало критики СКА за излишнюю академичность, и действительно, армейцы не были похожи сами на себя. Они полностью отдали инициативу «Торпедо», которое, получив шайбу и пространство, с удовольствием окунулось в любимый атакующий хоккей, но неожиданно столкнулось с проблемой реализации моментов.

Вероятно, армейцев можно бы было даже похвалить за грамотно выбранную тактику, но уж слишком долго счёт 0:0 держался исключительно благодаря внезапно качественной игре голкипера Дмитрия Николаева да невезению нижегородцев. Другими словами, СКА не так уж и контролировал ситуацию, много позволял сопернику, и при других раскладах «Торпедо» могло забить своевременные голы и предопределить результат в свою сторону. Однако, когда счёт стал 1:0, СКА практически идеально засушил соперника, надолго лишив нижегородцев хоть каких-то моментов у ворот Николаева. Но один провал в обороне на возврате всё же привел к выходу Фирстова, и Владислав забил тот гол, который «Торпедо» заслужило ещё в первых двух периодах.

Думаю, что опытный тренерский штаб СКА не захочет больше играть с огнём, и сегодня мы увидим намного более агрессивных армейцев, которые предпочтут созидать, а не терпеть. И будет интересно посмотреть, хватит ли сил у «Торпедо» играть в свой привычный хоккей, но уже под давлением.

ЦСКА — «Локомотив» — 1−0

Можно было предположить, что «Локомотив» в первой выездной игре серии застегнётся на все пуговицы и станет героически терпеть армейские наскоки, но всё вышло ровно наоборот. Ярославцы сразу забрали шайбу и стали играть от атаки, ЦСКА же погрузился в системную оборону и в результате продемонстрировал пугающую прагматичность. Армейцы заблокировали 20 бросков, ещё 35 дошло-таки до Рейдеборна, но нельзя сказать, что швед творил какие-то невероятные чудеса. Он сыграл надёжно, без глупых ошибок, и вчера этого хватило ЦСКА, который сосредоточился на простой хоккейной истине: дай вратарю отбить первый бросок, но не допусти добивания. Хозяева собрали огромное количество подборов, отчего преимущество «Локомотива» было хоть и очевидным, но не всеобъемлющим.

На старте третьего периода ЦСКА забил два гола, после чего стало понятно, что «Локомотив» в этой встрече обречён. Что делать ярославцам дальше? Игорю Никитину предстоит поломать голову над этим вопросом. Продолжать играть от атаки и добавлять в агрессии в надежде, что система армейцев дрогнет? Или же самим перейти на модель «от печки», вынудив ЦСКА много играть с шайбой? Честно говоря, спрогнозировать трудно. Кроме того, пока нет никакой уверенности, что чемпионский ЦСКА по-настоящему вернулся. Вдруг уже в следующей игре армейцы снова предстанут пассивными и разболтанными, как не раз бывало в нынешнем сезоне, а Рейдеборн вернётся на уровень серии с «Северсталью»? Как видно, в этой серии пока очень много вопросов.

«Ак Барс» — «Адмирал» — 1−0

Если судить по первому матчу в Казани, то «Адмирал» — совершенно не случайный пассажир на стадии полуфинала конференции. Преимущество «Ак Барса» в мастерстве было заметно только при большинстве, которое в итоге и стало ключевым фактором победы хозяев. Леонид Тамбиев после игры, конечно, хотел бы сказать ещё больше, чем в итоге сказал, но суть происходящего передать сумел.

Удивило, что «Адмирал» сумел вернуться в игру во втором периоде. Эти парни действительно не боятся побеждать топ-клубы, не боятся высоты, на которую внезапно забрались. Ещё в первом раунде «моряки» ушли от статуса «автобусной» команды, которая может только терпеть, и сейчас они вновь доказывают, что при необходимости способны включиться и перевернуть ход матча за счёт атаки. Там есть техничные хоккеисты, которые могут поставить в тупик оборону соперника, там есть люди, умеющие забивать. И «Адмирал», которому совершенно нечего терять, будет биться и будет играть на победу.

Впрочем, наивно предполагать, что «Ак Барс» показал в первой встрече свой максимум и что у «Адмирала» будет всё в порядке, если только «судьи начнут смотреть в обе стороны». Потенциал у казанцев огромный, много больших мастеров в составе, на лавке стоит опытнейший тренер — тут ничего не изменилось. Конечно, «Ак Барс» постарается и дальше играть рационально, держа в голове поездку на Дальний Восток, но в случае необходимости казанцы приложат все усилия, чтобы не создать себе дополнительных проблем.

«Авангард» — «Металлург» — 1−0

Вчерашняя игра в Омске как будто вместила в себя два разных матча. В одном из них «Авангард» доминировал над «Магниткой», заставляя своей активностью и напором трещать по швам не самую организованную оборону уральцев. Действительно, в первом периоде и в начале овертайма лишь невероятный Эдди Паскуале сохранял гостям лицо, делал умопомрачительные сейвы, но оба раза «ястребы» всё-таки преобразовывали преимущество в голы. И Илье Воробьёву и правда нужно серьёзно поговорить с защитниками, которые вчистую проиграли свой пятак.

Причём природа феерии «Авангарда» на старте матча объяснима. Омичи в принципе стараются активно начинать дома, а тут ещё «Магнитка» на фоне семиматчевой серии первого раунда, плюс уральцы раскритиковали качество льда, к которому пришлось привыкать. Но что было в овертайме? В периоде с дальней лавкой, что по сезону обычно является большой проблемой «Авангарда», «ястребы» просто «прибили» гостей движением и настырностью. «Металлург» оказался к такому явно не готов.

Но был и другой матч в матче — второй и третий периоды. Время, когда «Магнитка» успокоилась, перестала допускать глупые ошибки, взяла шайбу под контроль и отодвинула «Авангард» от своих ворот. У омичей снова пошли невынужденные удаления, они пропустили в меньшинстве, занервничали и в третьем периоде не нашли ничего лучше, кроме как большими силами откатиться назад. На этом отрезке «Металлург» вполне мог забить и решить исход матча в свою пользу.

Словом, первая игра мало что показала относительно возможного исхода всей серии и даже больше всё запутала. Мы увидели, что и «Авангард», и «Металлург» могут и заниматься на площадке ерундой, и доминировать, показывая отличный кубковый хоккей. Но разве мы не знали этого раньше? Любопытно, как сложится серия дальше, но пока именно это противостояние — главный претендент на то, чтобы затянуться во втором раунде.