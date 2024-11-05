Омский «Авангард» начал выезд с трудной победы над «Амуром»

Омский «Авангард», сегодня, 5 ноября, открыл выездную серию матчем с «Амуром» в Хабаровские. «Ястребы» в итоге победили 2:1, голы у них забили Семен Чистяков и Николай Прохоркин.
Сам соперник омичей на этот раз «на бумаге» казался легким — он давно не забивал, давно не выигрывал, и при всем том, что «Авангард» сейчас в таблице низко, хабаровчане еще ниже.
В первом периоде тем не менее так никто голом и не отметился. Только после перерыва, но довольно быстро — на 33-й минуте встречи — забил в равных составах у омичей Семен Чистяков, с передачи Прохоркина. А еще через 5 минут гол оформил и сам Николай Прохоркин — без ассистентов, сам завладев шайбой и сам забив.
Хозяева постарались отыграться, но до конца периода так и не сумели это сделать, даже забросить одну шайбу. Уже в третьем периоде, на 52-й минуте, у хозяев забил Евгений Грачев — 1:2. Ему ассистировали Балдаев и Грецкий.
Но это было уже не так важно, гости все равно сумели отстоять победный результат, далее и до самых последних секунд. Отрадно, потому что в текущем сезоне такое им удается не так часто. Счет 2:1 — победа омского клуба, выезд он начал успешно. Далее «ястребы» сыграют еще один матч этого турне — с «Адмиралом» 7 ноября. Эта же игра станет и завершением поездки.