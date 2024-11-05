Омский «Авангард» начал выезд с трудной победы над «Амуром»

Но это было уже не так важно, гости все равно сумели отстоять победный результат, далее и до самых последних секунд. Отрадно, потому что в текущем сезоне такое им удается не так часто. Счет 2:1 — победа омского клуба, выезд он начал успешно. Далее «ястребы» сыграют еще один матч этого турне — с «Адмиралом» 7 ноября. Эта же игра станет и завершением поездки.