ЦСКА третий раз подряд обыграл «Динамо», СКА потерпел новую неудачу. Итоги дня в КХЛ

В середине третьего периода хозяева забросили вторую шайбу — отличился Джек Родевальд с передач Джованни Фьоре и Никиты Сошникова. Отметим, что СКА получил два малых штрафа за нарушение численного состава. На 55-й минуте Марат Хайруллин забросил в сдвинутые ворота шайбу, которую после видеопросмотра было решено засчитать. Овертайм завершился без голов, а победу по буллитам одержали хозяева.