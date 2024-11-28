ЦСКА третий раз подряд обыграл «Динамо», СКА потерпел новую неудачу. Итоги дня в КХЛ

28 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Представляем обзор всех игр.
«Адмирал» одержал волевую победу над СКА во Владивостоке
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и СКА. Волевую победу одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.
На 10-й минуте голом в большинстве счёт открыл защитник СКА Александр Никишин, которому ассистировали Григорий Кузьмин и Марат Хайруллин. «Адмирал» сравнял счёт на первой минуте второго периода — отличился Никита Сошников с передач Джованни Фьоре и Джека Родевальда.
В середине третьего периода хозяева забросили вторую шайбу — отличился Джек Родевальд с передач Джованни Фьоре и Никиты Сошникова. Отметим, что СКА получил два малых штрафа за нарушение численного состава. На 55-й минуте Марат Хайруллин забросил в сдвинутые ворота шайбу, которую после видеопросмотра было решено засчитать. Овертайм завершился без голов, а победу по буллитам одержали хозяева.
«Автомобилист» дома одолел «Авангард» и прервал победную серию омского клуба
В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
На 18-й минуте первого периода Семён Чистяков с передачи Райана Спунера открыл счёт во встрече.
На 12-й минуте второго периода Стефан Да Коста с передач Степана Хрипунова и Максима Осипова восстановил равенство в счёте. Спустя 22 секунды Максим Денежкин с передач Данила Романцева и Артёма Каштанова вывел хозяев вперёд.
На 11-й минуте третьего игрового отрезка Максим Денежкин с передач Данила Романцева и Даниила Валитова сделал счёт 3:1, оформив дубль. На 16-й минуте периода Семён Кизимов с передач Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека забросил четвёртую шайбу хозяев в матче. На 17-й минуте периода Семён Чистяков с передач Рида Буше и Райана Спунера установил окончательный счёт во встрече.
«Салават Юлаев» одержал крупную сухую победу над «Витязем» в Уфе
В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 14-й минуте второй двадцатиминутки Нэйтан Тодд с передач Джоша Ливо и Шелдона Ремпала открыл счёт в матче. Спустя три минуты Данил Алалыкин с передач Владислава Ефремова и Алексея Василевского удвоил преимущество уфимского клуба.
На 18-й минуте периода Деннис Ян с передач Артёма Горшкова и Ярослава Цулыгина сделал счёт 3:0. В конце игры Александр Хмелевски установил окончательный счёт во встрече. Голкипер уфимской команды Александр Самонов во втором матче подряд отыграл «на ноль».
«Спартак» отыгрался с 1:3 в третьем периоде, но уступил «Нефтехимику» в овертайме
В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
На четвёртой минуте первого периода Адам Ружичка с передач Павла Порядина и Егора Савикова открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Григорий Селезнёв с передач Никиты Хоружева и Марио Паталахи восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Евгений Митякин с передач Артёма Серикова и Райли Барбера вывел хозяев вперёд.
На шестой минуте третьего периода Жан-Себастьен Ди с передач Евгения Митякина и Андрея Белозёрова сделал счёт 3:1. На 13-й минуте периода Михал Чайковски с передач Николая Голдобина и Андрея Локтионова сократил отставание «Спартака» до минимума. На последней минуте периода Павел Порядин с передач Адама Ружички и Михала Чайковски восстановил равенство в счёте.
В овертайме Жан-Себастьен Ди принёс хозяевам победу.
ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Динамо» в московском дерби КХЛ
В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На восьмой минуте второго периода Константин Окулов с передачи Никиты Нестерова забросил единственную шайбу во встрече. Голкипер гостей Иван Просветов отыграл «на ноль», отразив 38 бросков.
Отметим, что московское «Динамо» прервало свою победную серию, которая составляла шесть игр.
В следующем матче Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» сыграет с «Куньлунь Ред Стар» в гостях. ЦСКА примет на своём льду «Барыс». Обе встречи состоятся 1 декабря.
Хет-трик Берёзкина помог «Локомотиву» обыграть «Трактор» в матче лидеров КХЛ
В Ярославле закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В первом периоде команды голов не забили.
На третьей минуте второй двадцатиминутки Владимир Жарков открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Максим Берёзкин с передач Александра Елесина и Максима Шалунова восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Максим Берёзкин с передачи Артура Каюмова вывел «Локомотив» вперёд.
На четвёртой минуте третьего периода Байрон Фрейз с передач Никиты Кирьянова и Александра Елесина сделал счёт 3:1. Спустя две минуты Стивен Кэмпфер с передач Виталия Кравцова и Ильи Николаева сократил отставание гостей до минимума. На 13-й минуте периода Максим Берёзкин забросил четвёртую шайбу хозяев в игре, оформив хет-трик.
Денис Лутченко