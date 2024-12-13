«Динамо» расстаётся с канадским лидером. Где теперь окажется Эрик О’Делл?

К старту этого сезона О’Делл подходил в роли одного из главных специалистов лиги по большинству (14 голов в неравных составах в прошлом сезоне) и лидером команды по ожидаемым голам. Алексей Сопин называл его «сердцем и мотором команды как на льду, так и за его пределами». Канадец помогал команде и с селекцией: два года назад помог Джордану Уилу сделать выбор в пользу Москвы, а недавно повлиял на решение Максима Комтуа. «Ещё два года назад на ЧМ встречался с Эриком О’Деллом, он постоянно говорил о “Динамо”. Пять или шесть раз он даже писал мне, чтобы я тоже переходил в этот клуб. Эрик рассказал очень много о “Динамо” и о жизни в Москве», — говорил Макс летом.