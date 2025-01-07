Во вторник подопечные Дмитрия Квартальнова принимали одного из лидеров Запада — московский ЦСКА. Минчане проводили второй поединок за два дня, накануне на старте домашней серии хозяева проиграли нижегородскому «Торпедо» (2:4). Сегодня в стартовой трети «зубры» и «армейцы» обменялись парой опасных моментов, которые, однако, к голам не привели. Первую заброшенную шайбу зрители на «Минск-Арене» увидели на 24-й минуте встречи: счет открыл Крис Тирни, удачно сыгравший на добивании. Канадский форвард отметился голом впервые с 19 ноября. Незадолго до второго перерыва наши хоккеисты дважды получили право на игру в большинстве, и одна из попыток была реализована. Очередной точный бросок в текущем сезоне нанес Вадим Мороз, в роли ассистента выступил Вадим Шипачев, продливший результативную серию до четырех матчей. В заключительной трети счет не изменился, в итоге 2:0 в пользу «Динамо». Голкипер минчан Василий Демченко отразил все 20 бросков соперника и записал в свой актив четвертый «сухарь» в текущем сезоне. Эта победа стала для столичного клуба восьмой в десяти последних матчах. Наша команда набрала 53 очка и вновь поднялась на шестое место в таблице Западной конференции, у идущего пятым СКА на балл больше, у седьмой «Северстали» — на пункт меньше. От третьей позиции «зубров» отделяют два очка. Первая в новом году домашняя серия минчан завершится 10 января, в гости к «Динамо» приедет замыкающая восьмерку лучших на Востоке «Сибирь» из Новосибирска.
Столичные динамовцы всухую обыграли ЦСКА на «Минск-Арене»
7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали первую победу на родном льду в 2025 году в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
7.01.2025, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Илья Воробьев
Вратари
Василий Демченко
Иван Просветов
1-й период
08:29
Тимофей Ковгореня
12:42
Максим Соркин
2-й период
23:51
Крис Тирни
34:55
Владислав Провольнев
36:03
Вадим Мороз
(Джордан Гросс, Вадим Шипачев)
36:47
Руслан Исхаков
3-й период
40:47
Колби Уильямс
53:41
Иван Дроздов
55:42
Максим Мамин
Овертайм
60:00
Виталий Пинчук
Статистика
7
Штрафное время
15
6
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит