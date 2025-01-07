Столичные динамовцы всухую обыграли ЦСКА на «Минск-Арене»

Во вторник подопечные Дмитрия Квартальнова принимали одного из лидеров Запада — московский ЦСКА. Минчане проводили второй поединок за два дня, накануне на старте домашней серии хозяева проиграли нижегородскому «Торпедо» (2:4). Сегодня в стартовой трети «зубры» и «армейцы» обменялись парой опасных моментов, которые, однако, к голам не привели. Первую заброшенную шайбу зрители на «Минск-Арене» увидели на 24-й минуте встречи: счет открыл Крис Тирни, удачно сыгравший на добивании. Канадский форвард отметился голом впервые с 19 ноября. Незадолго до второго перерыва наши хоккеисты дважды получили право на игру в большинстве, и одна из попыток была реализована. Очередной точный бросок в текущем сезоне нанес Вадим Мороз, в роли ассистента выступил Вадим Шипачев, продливший результативную серию до четырех матчей. В заключительной трети счет не изменился, в итоге 2:0 в пользу «Динамо». Голкипер минчан Василий Демченко отразил все 20 бросков соперника и записал в свой актив четвертый «сухарь» в текущем сезоне. Эта победа стала для столичного клуба восьмой в десяти последних матчах. Наша команда набрала 53 очка и вновь поднялась на шестое место в таблице Западной конференции, у идущего пятым СКА на балл больше, у седьмой «Северстали» — на пункт меньше. От третьей позиции «зубров» отделяют два очка. Первая в новом году домашняя серия минчан завершится 10 января, в гости к «Динамо» приедет замыкающая восьмерку лучших на Востоке «Сибирь» из Новосибирска.