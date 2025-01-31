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Защитник хоккейного «Динамо» Брук подписал новый контракт с клубом

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник хоккейного минского «Динамо» Джош Брук продлил контракт со столичным клубом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «зубров».

Источник: ХК "Динамо"

Новое соглашение рассчитано на два сезона — 2025/2026 и 2026/2027. 25-летний канадец присоединился к команде из Минска перед стартом регулярного чемпионата КХЛ 24/25, в 46 матчах которого заработал 10 (2+8) результативных баллов. В январе Брук выдал серию из трех подряд игр с набранными очками. На данный момент Джош является одним из лидеров «зубров» по показателю полезности — «+10».

В таблице Западной конференции «Динамо» с 58 баллами занимает седьмое место. Следующий поединок наша команда проведет 2 февраля на «Минск-Арене» против омского «Авангарда».

Динамо Мн
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