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Квартальнов о втором поражении от ЦСКА: имели много моментов, надо было забивать

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «зубров».

Источник: НОК

Четвертая игра между командами прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Автором единственной шайбы у динамовцев стал Виталий Пинчук. Минчане нанесли почти 50 бросков в створ чужих ворот, у соперников набралось вдвое меньше.

«Игра шла до гола. Мы сегодня действовали первым номером, у нас получалась игра. Было очень важно повести в счете, но этого не произошло. Надо было забивать. Много моментов имели в первом и втором периодах, даже очень много. Но на выезде голы почему-то даются тяжело. Голкипер ЦСКА здорово сыграл, помог команде. Надо подобрать ключи к воротам, найти варианты, чтобы шайба от штанги залетала в ворота. Чуть-чуть больше хладнокровия не помешает. Теперь нужно возвращаться в серию. Сейчас переедем в Минск, надеюсь, там забросим побольше», — сказал Квартальнов.

Пятый матч серии до четырех побед пройдет на «Минск-Арене» в четверг, шестой поединок состоится 5 апреля на «ЦСКА Арене».