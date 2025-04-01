Квартальнов о втором поражении от ЦСКА: имели много моментов, надо было забивать

Четвертая игра между командами прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Автором единственной шайбы у динамовцев стал Виталий Пинчук. Минчане нанесли почти 50 бросков в створ чужих ворот, у соперников набралось вдвое меньше.
«Игра шла до гола. Мы сегодня действовали первым номером, у нас получалась игра. Было очень важно повести в счете, но этого не произошло. Надо было забивать. Много моментов имели в первом и втором периодах, даже очень много. Но на выезде голы почему-то даются тяжело. Голкипер ЦСКА здорово сыграл, помог команде. Надо подобрать ключи к воротам, найти варианты, чтобы шайба от штанги залетала в ворота. Чуть-чуть больше хладнокровия не помешает. Теперь нужно возвращаться в серию. Сейчас переедем в Минск, надеюсь, там забросим побольше», — сказал Квартальнов.
Пятый матч серии до четырех побед пройдет на «Минск-Арене» в четверг, шестой поединок состоится 5 апреля на «ЦСКА Арене».