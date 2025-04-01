Квартальнов о втором поражении от ЦСКА: имели много моментов, надо было забивать

«Игра шла до гола. Мы сегодня действовали первым номером, у нас получалась игра. Было очень важно повести в счете, но этого не произошло. Надо было забивать. Много моментов имели в первом и втором периодах, даже очень много. Но на выезде голы почему-то даются тяжело. Голкипер ЦСКА здорово сыграл, помог команде. Надо подобрать ключи к воротам, найти варианты, чтобы шайба от штанги залетала в ворота. Чуть-чуть больше хладнокровия не помешает. Теперь нужно возвращаться в серию. Сейчас переедем в Минск, надеюсь, там забросим побольше», — сказал Квартальнов.