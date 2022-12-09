«Торонто» победил «Лос-Анджелес» в НХЛ, Самсонов оформил шатаут
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. «Торонто Мейпл Лифс» на своем льду победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. «Торонто Мейпл Лифс» на своем льду победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Торонто завершилась со счетом 5:0 (0:0, 4:0, 1:0). Шайбы забросили Пьер Энгвалль (26-я минута), Давид Кампф (26), Вильям Нюландер (27), Митчелл Марнер (34) и Остон Мэттьюс (50). Вратарь «Мейпл Лифс» Илья Самсонов отразил все 29 бросков и был признан первой звездой матча. Российский голкипер впервые в сезоне отстоял «на ноль».
«Торонто» (40 очков, 28 матчей) занимает второе место в Атлантическом дивизионе. «Лос-Анджелес» (32 балла, 29 игр) идет на третьей строчке в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче клуб «Тампа-Бэй» победил «Нэшвилл» — 5:2 (2:1, 0:1, 3:0). У «молний» Никита Кучеров и Михаил Сергачев отдали по одной голевой передаче. «Сент-Луис» проиграл «Виннипегу» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2). Голевой передачей отметился форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко.