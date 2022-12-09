«Торонто» победил «Лос-Анджелес» в НХЛ, Самсонов оформил шатаут

Встреча в Торонто завершилась со счетом 5:0 (0:0, 4:0, 1:0). Шайбы забросили Пьер Энгвалль (26-я минута), Давид Кампф (26), Вильям Нюландер (27), Митчелл Марнер (34) и Остон Мэттьюс (50). Вратарь «Мейпл Лифс» Илья Самсонов отразил все 29 бросков и был признан первой звездой матча. Российский голкипер впервые в сезоне отстоял «на ноль».

«Торонто» (40 очков, 28 матчей) занимает второе место в Атлантическом дивизионе. «Лос-Анджелес» (32 балла, 29 игр) идет на третьей строчке в Тихоокеанском дивизионе.