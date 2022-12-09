Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Оттава
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Виннипег
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Нэшвилл
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Лос-Анджелес
50
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Детройт
51
Хоккей. КХЛ
8.12
Спартак
Динамо М
Б
12
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
04:30
Даллас
Оттава
ОТ
43
04:00
Сент-Луис
Виннипег
25
03:00
Тампа-Бэй
Нэшвилл
52
03:00
Торонто
Лос-Анджелес
50
03:00
Флорида
Детройт
51
8.12
Сан-Хосе
Ванкувер
ОТ
56
8.12
Вегас
Рейнджерс
15
8.12
Эдмонтон
Аризона
82
Хоккей. НХЛ. Все результаты
08:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торонто» победил «Лос-Анджелес» в НХЛ, Самсонов оформил шатаут

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. «Торонто Мейпл Лифс» на своем льду победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Торонто
Лос-АнджелесНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча в Торонто завершилась со счетом 5:0 (0:0, 4:0, 1:0). Шайбы забросили Пьер Энгвалль (26-я минута), Давид Кампф (26), Вильям Нюландер (27), Митчелл Марнер (34) и Остон Мэттьюс (50). Вратарь «Мейпл Лифс» Илья Самсонов отразил все 29 бросков и был признан первой звездой матча. Российский голкипер впервые в сезоне отстоял «на ноль».

«Торонто» (40 очков, 28 матчей) занимает второе место в Атлантическом дивизионе. «Лос-Анджелес» (32 балла, 29 игр) идет на третьей строчке в Тихоокеанском дивизионе.

В другом матче клуб «Тампа-Бэй» победил «Нэшвилл» — 5:2 (2:1, 0:1, 3:0). У «молний» Никита Кучеров и Михаил Сергачев отдали по одной голевой передаче. «Сент-Луис» проиграл «Виннипегу» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2). Голевой передачей отметился форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко.

Читайте также
Торонто
5:0
0:0, 4:0, 1:0
Лос-Анджелес
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Страшно, но мы победим': чемпион России вернулся из зоны спецоперации
'Дура законченная!' Из-за чего враждуют Тарасова и Роднина
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь