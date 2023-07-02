Сорокин подписал новый восьмилетний контракт с клубом НХЛ «Айлендерс»

ТАСС, 2 июля. Российский вратарь Илья Сорокин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» сроком на восемь лет. Об этом в Twitter в субботу сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Предыдущий контракт Сорокина с «Айлендерс» был рассчитан до конца сезона-2023/24. По нему российский вратарь получал в среднем $4 млн в год. По новому контракту, согласно данным портала Capfriendly, голкипер будет зарабатывать в среднем $8,25 млн в год.

Больше этой суммы среди вратарей среднегодовую зарплату на данный момент имеют только россияне Андрей Василевский из «Тампы» и Сергей Бобровский, играющий за «Флориду». Василевский зарабатывает в среднем $9,5 млн в год, Бобровский — $10 млн в год.

В регулярном чемпионате сезона-2022/23 Сорокин принял участие в 62 матчах, в которых его команда одержала 31 победу. Российский вратарь стал лидером сезона по количеству «сухих» матчей — 6. Сорокин отразил 92,4% бросков по своим воротам, пропуская в среднем за игру 2,34 шайбы. Он занял второе место в голосовании на приз лучшему вратарю сезона, уступив шведскому голкиперу «Бостона» Линусу Улльмарку.

Сорокину 27 лет, он был выбран «Айлендерс» на драфте 2014 года под общим 78-м номером. Россиянин выступает за команду из Нью-Йорка с 2021 года. Ранее он играл за новокузнецкий «Металлург» и московский ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина 2019 года.