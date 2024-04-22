«Флорида» сдержала Кучерова. Это ключ к успеху в серии | Источник: USA Today Sports

Одна из самых интересных серий нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли — безусловно, битва за Флориду между «Лайтнинг» и «Пантерз». Вратарская дуэль Василевского и Бобровского и, конечно же, противостояние главных бомбардиров команд Кучерова и Рейнхарта.

«Пантерз» уже в первом матче обозначили, что будут играть в этой серии жестко, не щадя соперника. Дмитрий Куликов в первом периоде провел эффектный силовой против Майкла Эссимонта.

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Досталось и Никите Кучерову, и не от кого-то, а от соотечественника Владимира Тарасенко.

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У «Флориды» определенно была задача на игру — не дать Кучерову пространства для творчества. Почти весь матч хозяевам удавалось сдерживать MVP регулярного чемпионата, который закончил встречу с одним броском по воротам и показателем полезности «-2».

У Бобровского в нынешней регулярке было 57 матчей, 6 из которых на ноль. Лучшие годы в карьере российский вратарь провел в «Коламбусе», после перехода во «Флориду» у него было много проблем. Первые сезоны Сергея в составе «Пантерз» получились совсем неудачными. Но во «Флориде» не поставили крест на голкипере и сейчас Бобровский снова вышел на свой уровень.

Неважно провел регулярный чемпионат Андрей Василевский, закончивший его с худшим показателем надежности за карьеру в НХЛ. Тем не менее, голкипер «Лайтнинг» отразил сегодня 25 из 28 бросков по своим воротам, а в первом периоде сделал сразу 3 эффектных сэйва подряд, потеряв при этом клюшку.

Кому как не лучшему бомбардиру «Пантерз» было открыть счет в этом матче. Весь сезон Рейнхарт здорово играл на пятаке и сегодня показал это снова. С наброса Форслинга от синей линии подправил шайбу прямо в ворота Василевскому.

В первом периоде была интересная статистика по броскам: «Флорида» настолько не позволяла сопернику ничего сделать, что до 16-й минуты матча у «Лайтнинг» в графе бросков в створ был 0. Но под конец периода гости все-таки смогли сравнять счет: выиграли вбрасывание, а затем здорово сыграл на добивании после двух отраженных Бобровским бросков Хэгел.

Во втором периоде Бобровский и Василевский здорово тащили свои команды, не позволив поразить свои ворота. А вот третий начался для гостей с роковой ошибки. Верхаге буквально вылетел из-за спин всех игроков «Лайтнинг», которые были сосредоточены на владеющем шайбой Александре Баркове. Капитан «Флориды» отдал шикарную поперечную передачу на партнера, а тот направил шайбу в ворота Василевского.

За 3 минуты до конца третьего периода гости сняли вратаря и пропустили в пустые победную для «Флориды» шайбу от Ткачака.

Сдержать Кучерова у хозяев все-таки не получилось, за минуту до конца матча «Тампа» получила большинство и смогла его реализовать в формате «6 на 4». Кучеров вывел Стэмкоса фактически на пустые ворота, и тот отправил шайбу в сетку ворот Бобровского. Впрочем, гол за 8 секунд до конца матча не мог спасти «Тампу» от логичного поражения в первой игре серии.