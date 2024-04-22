Панарин унизил клуб Овечкина на глазах у Знарка! Россиянин зажег в плей-офф

Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги ознаменовался успехами российских суперзвезд. Этот тренд россияне продолжили и на старте плей-офф. Сначала огня дал новичок «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов, которого «Вашингтон Кэпиталз» списал со счетов и буквально выкинул из команды, затем Сергей Бобровский показал игру высшего уровня в южном дерби против «Тампа-Бэй Лайтнинг» теперь уже двукратного обладателя «Арт Росс Трофи» Никиты Кучерова.

Позднее эстафету перехватил и Артемий Панарин.

Для Хлебушка нынешний плей-офф — поистине особенный. После провала в предыдущем розыгрыше Кубка Стэнли российский суперфорвард «Нью-Йорк Рейнджерс» намерен реабилитироваться и показать свою лучшую игру, чтобы добиться долгожданного успеха. Артемий провел мощную «регулярку», установив ряд личных рекордов и заслуженно став самым ценным игроком «Рейнджерс» по итогам чемпионата.

«Чувствую себя хорошо, но впереди нас ждет важное время. Мне нужно забыть о регулярном чемпионате. Просто пытаюсь быть готовым к плей-офф и тем эмоциям, которые с ним связаны. Ощущаю давление — мы должны выиграть Кубок Стэнли. Это не только мое личное давление, но и на всю команду», — говорил Панарин американским журналистам накануне.

Этот заряд он сохранил и к старту плей-офф, где «синерубашечники» встретились с «Вашингтоном». Артемий Панарин против Александра Овечкина, Игорь Шестеркин против Чарли Линдгрена, Питер Лавиолетт против своей бывшей команды — сценариев для вкуснейшей афиши хоть отбавляй. Но главным героем стал именно Хлебушек.

Только за один первый период Артемий создал достаточное количество моментов, чтобы собрать их в отдельный видеоролик с хайлайтами. Своей красивой игрой россиянин раз за разом заставлял трибуны «Мэдисон Сквер Гарден» охать и ахать, а хоккеистов «Вашингтона» — откровенно нервничать. Панарин не церемонился и исполнял финты на любой вкус. Даже Александр Овечкин оценил это, что называется, от первого лица.

Но если Ови выступил зрителем, то Беку Маленстину повезло меньше. Панарин от души поиздевался над канадским форвардом «Вашингтона». У того от финтов Хлебушка натурально закружилась голова.

Красивую игру Панарин закрепил победным голом, который случился уже во второй 20-минутке. Алексис Лафренье здорово сыграл в отборе у борта и организовал для «Рейнджерс» голевую атаку, которую завершил Артемий. Для российского форварда эта шайба стала первой в новом розыгрыше плей-офф и 17-й — в карьере в матчах Кубка Стэнли.

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Внимательно за игрой Панарина наблюдали его главные поклонники. А именно — старший сын Лука, который был на трибуне вместе… с Олегом Знарком. Олег Валерьевич заслуженно отдыхает от тренерской работы и проводит время с родными внуками, которых ему подарила его дочь Алиса, супруга Артемия Панарина.

За 33 секунды до гола Панарина шайбой за «Рейнджерс» неожиданно для всех отличился, пожалуй, главный задира и хулиган сезона Мэтт Ремпе, а через полторы минуты после Артемия тем же отметился и Джимми Веси. При счете 3:0 в пользу «синерубашечников» «Вашингтон» стал откровенно сыпаться. Существенно на ситуацию не повлиял даже гол Мартина Фехервари и эффектный силовой прием от Александра Овечкина. А ведь эмоции у Ови сегодня били через край. Кроме того, что игра у команды прославленного российского голеадора явно не задалась, на нервы ему подействовали еще и судьи, принимавшие не самые очевидные решения не в пользу «столичных».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241230&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перезапуститься и вернуться в игру «Кэпиталз» так и не смогли, а под конец встречи снайпер хозяев Крис Крайдер поставил точку в матче. 4:1 — «Рейнджерс» Панарина ярко начали поход за Кубком Стэнли. «Вашингтону» же будет над чем подумать, чтобы не допустить громкого фиаско в серии.