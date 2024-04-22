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19:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Кирилл Капризов рассказал, как выглядит его идеальный день

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о распорядке своего идеального дня.

МиннесотаНХЛ: таблица и календарь
Кирилл Капризов рассказал, как выглядит его идеальный день | Источник: Чемпионат.com

«Просыпаешься, тренируешься, идёшь в баньку, в холодную воду, бассейн. Приезжаешь домой, спишь. Затем идёшь на ужин, возвращаешься домой, играешь в компьютер и опять ложишься спать», — сказал Капризов в выпуске на канале «Суперлига».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Капризов провёл 75 матчей, в которых набрал 96 (46+50) очков. По итогам регулярного чемпионата он занял второе место среди российских игроков НХЛ по количеству заброшенных шайб.

Напомним, «Миннесота» завершила сезон-2023/2024, так как не попала в плей-офф НХЛ, заняв 10-е место в Западной конференции. В 82 играх команда набрала 86 очков.

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