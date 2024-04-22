Кирилл Капризов рассказал, как выглядит его идеальный день | Источник: Чемпионат.com

«Просыпаешься, тренируешься, идёшь в баньку, в холодную воду, бассейн. Приезжаешь домой, спишь. Затем идёшь на ужин, возвращаешься домой, играешь в компьютер и опять ложишься спать», — сказал Капризов в выпуске на канале «Суперлига».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Капризов провёл 75 матчей, в которых набрал 96 (46+50) очков. По итогам регулярного чемпионата он занял второе место среди российских игроков НХЛ по количеству заброшенных шайб.