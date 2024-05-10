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21:26 (мск), источник: Газета.Ру

Овечкин прилетел в Россию после провала «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся в Россию после того, как его команда завершила выступление в Кубке Стэнли. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Вашингтон
Овечкин прилетел в Россию после провала «Вашингтона» в плей-офф НХЛ | Источник: Газета.Ру

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0−4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф (без набранных очков). Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас».

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