Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки уже в новом сезоне?

У Овечкина есть шансы побить рекорд Уэйна Гретцки в этом сезоне НХЛ, для хоккея будет лучше, если Ови подождёт с рекордом | Источник: ХК Вашингтон Кэпиталз

Новый сезон НХЛ не за горами. А это значит, что сейчас — лучшее время подумать о том, что нас ждёт уже в кампании-2024/2025.

И, конечно, один из важнейших вопросов заключается в погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. До повторения оного капитану «Вашингтона» не хватает всего 41 гола. До нового рекорда — 42.

С учётом того, что в прошлом сезоне у Ови были проблемы и в какой-то момент он шёл по графику всего на 16 шайб за чемпионат, в голову лезут мысли о том, что достижение Гретцки, скорее всего, падёт к концу контракта Александра. То есть к концу сезона-2025/2026.

Но если вспомнить вторую половину прошлой регулярки, которую нападающий завершил с 22 голами в 35 матчах, попав в топ-5 лучших снайперов за этот период, уже задумываешься о совершенно других вопросах.

А может, у Овечкина получится побить рекорд Гретцки уже в новом сезоне?

Кажется, шансы на это действительно есть. Так же думает и журналист Washington Hockey Now Натан Мозер.

«На данный момент Овечкину не хватает всего 42 шайб, чтобы обойти Уэйна Гретцки по количеству голов в истории лиги. Поскольку его контракт с “Вашингтоном” действует ещё два сезона, он должен быть в состоянии побить рекорд. Будет ли достигнут этот рубеж в сезоне-2024/2025, покажет только время.

В сезоне-2022/2023 Овечкин забил ровно 42 гола. Он также забросил 50 шайб в сезоне-2021/2022. Ови вполне способен побить этот рекорд в новом розыгрыше регулярки НХЛ. Я ожидаю, что у него и его партнёров по команде будет мотивация попытаться побить этот рекорд до окончания сезона. Очевидно, что у команды есть и другие цели, например, попытаться завоевать ещё один Кубок Стэнли во время окна эпохи Овечкина. Однако тот факт, что рекорд по голам будет установлен в будущем сезоне, добавил бы больше смысла в особую кампанию «Вашингтона», — написал журналист.

И, конечно, с ним хочется согласиться. Есть сразу несколько причин, которые намекают на то, что это более чем возможно.

Во-первых, мотивация. Как отметил Мозер, этот фактор может сыграть свою роль. В «Вашингтоне» много завязано на Ови и его погоне. Логично предполагать, что многим хотелось бы приложить руку к установлению величайшего рекорда в истории НХЛ и хоккея. А кто бы не хотел?

Во-вторых, Александр точно учтёт прошлогодние ошибки. Старт сезона-2023/2024 стал однозначно худшим в карьере нападающего. Овечкин наверняка и сам понимает причины такого провала, так что полученный опыт поможет скорректировать подготовку к новому чемпионату и избежать ошибок прошлого года.

Кроме того, капитан «столичных» наверняка уже сработался с главным тренером Спенсером Карбери, привыкнув к новой тактике и условиям. Так что в плане адаптации к установкам наставника всё должно пройти спокойно.

В-третьих, «Вашингтон» провёл сильную трансферную кампанию. Команду пополнила свежая кровь, причём новые хоккеисты достаточно талантливы и укрепят «Кэпс». В любом случае если уж у Овечкина получилось добиться неплохого результата с теми проблемами с составом, которые были у «столичных» в прошлом году, то в новом сезоне и подавно должно получиться. По крайней мере, так кажется прямо сейчас.

Тем не менее есть серьёзные поводы думать, что у Ови не выйдет побить рекорд в новом сезоне.

Прежде всего это пример прошлогодней кампании. Спад Овечкина был заметен невооружённым глазом — и непонятно, с чем именно он был связан на самом деле. То ли с неправильной подготовкой к сезону, то ли с возрастом, который всё же дал о себе знать, то ли с обновлением тренерского штаба — в общем, возможных причин масса. Но одну, точную, самую верную назвать не выйдет. Может, дело именно в совокупности причин.

Однако именно прошлый сезон дал понять: Ови не будет играть вечно. Однажды возраст нагонит и его. И хоть этого не хотелось бы, но есть немалая вероятность, что прошлогодний провал на старте чемпионата повторится.

Обновление состава также может обернуться минусом. К новым партнёрам надо привыкать, нужно выстраивать новые связи и создавать «химию» с нуля. Это может серьёзно помешать.

Тем более если «Вашингтон» действительно настроится на то, чтобы попасть в плей-офф и в последний (или в предпоследний) раз побороться за Кубок Стэнли в эпоху Овечкина. Конечно, рекорд — это самое важное, но и такая цель звучит достаточно серьёзно, не так ли?

Так что кажется, что шансы всё-таки не на стороне Ови и придётся ждать сезон-2025/2026, чтобы узреть историю.

Ну и, в конце концов, а точно ли нужно бить рекорд в новом сезоне?! Крамольные вещи пишутся, однако, если взглянуть объективно, будут ли плюсы от такого скорого установления нового достижения?

Да, напряжение спадёт — Ови побьёт рекорд, и больше не придётся волноваться о том, получится ли у него всё-таки это сделать или нет. Да, мы узрим историю, эпохальное событие — а с таким затягивать никогда не хочется.

Но что дальше? Будет ли у Александра достаточно мотивации, чтобы в последний год контракта рвать и метать? Будет ли команда, которую ждут немалые перестановки и проблемы, способна бороться за кубок? Ведь, кажется, сейчас рекорд — единственное, ради чего «Вашингтон» существует. Команда оттягивает полномасштабную перестройку, обновляясь на ходу и надеясь избежать тяжёлых последствий. Может быть, у неё получится избежать перестройки и возродиться аки феникс. Но что делать, если нет?

Вот мы и подходим к ситуации, когда последний год Овечкина в «Вашингтоне», как и весь сезон команды, становится чистой формальностью.

Даже если капитан «столичных» побьёт рекорд в начале сезона-2025/2026, эффект будет совершенно иной. Вся последующая регулярка станет временем чествования Ови.

Так что, пожалуй, лучшим исходом будет 35−38 шайб нападающего в новом сезоне. Чтобы падение рекорда оставалось формальностью, но по-прежнему держало в напряжении, удерживало внимание всего мира.

Или всё-таки чем быстрее, тем лучше?