«Абсолютно удивительно, куда он зашел». Легенды Селянне и Робитайл о гонке Овечкина за Гретцки

Выезд «Вашингтона» в Калифорнию за месяц до конца регулярного чемпионата собрал три матча Александра Овечкина в знаковой локации. За 20 сезонов в Северной Америке россиянин обзавелся различными связями почти со всеми городами и соперниками, некоторые все же выглядят крепче и ярче.
Игра Овечкина с «Дакс» в Анахайме — повод вспомнить первый хет-трик форварда в дебютном сезоне в январе 2006 года. Такой же трюк с этим соперником впервые в карьере при непосредственном участии капитана повторили Том Уилсон (в 700-й игре в ноябре 2023-го) и Алексей Протас (теперь). Сам Александр через три дня после своего достижения сотворил тот самый гол в ворота «Финикса» главного тренера Уэйна Гретцки.
Игра с «Кингз» в Лос-Анджелесе — сама по себе отсыл к Гретцки. Великий в составе калифорнийского клуба после обмена из «Эдмонтона» переписал немало рекордов и обошел Горди Хоу на первой строчке списка снайперов в истории НХЛ. Голливудский выезд в первой половине марта 2016-го подарил Ови теплую встречу с Коби Брайантом и Новаком Джоковичем на матче «Лейкерс» и запоминающийся ужин с Гретцки в компании вторых половин.
Игра Овечкина с «Шаркс» в Сан-Хосе — повод вспомнить первый любимый клуб форварда в североамериканской лиге. Александр в детстве выбрал «Акул» из-за агрессивного логотипа и следил в том числе за хоккеистами этой команды. В особый список вошли герои юности нападающего, против которых он успел сыграть после дебюта в лиге. В нем компанию Марио Лемье и другим составил бывший форвард калифорнийцев Оуэн Нолан.
И еще игры Овечкина в Калифорнии — возможность пересечься с хоккеистами Зала славы, которых он прошел в списке снайперов. В Анахайме россиянина ждала встреча с легендой «Дакс» Теему Селянне, в Лос-Анджелесе — президент «Кингз» Люк Робитайл. Бывший форвард «ЛА» был одним из тех игроков, кто разделил рекордный гол Гретцки на льду.
«Случится то, что многие считали недостижимым»
Теему Селянне — 12-й снайпер в истории НХЛ. Финн забил 684 гола, сделал 773 передачи и набрал 1457 очков за 1451 игру с «Анахаймом», «Виннипегом», «Сан-Хосе» и «Колорадо». Форвард провел 15 лет в «Дакс» и завершил карьеру в 43 года после сезона с Олимпиадой-2014 в Сочи, где его сборная остановила хозяев турнира с Овечкиным. Теперь хоккеист Зала славы с восторгом следит за последними шагами Александр к снайперскому рекорду лиги, рукопожатие двух выдающихся восьмых номеров обошло соцсети клубов и лиги.
«Я так взволнован, — сказал Селянне. — Теперь случится такое, что многие люди считали недостижимым. Люди понятия не имеют, о какого рода рекорде мы сейчас говорим. Даже я сам очень взволнован. Вы видите ажиотаж, все вокруг команды и лиги не могут дождаться, когда это произойдет, потому что это действительно нечто особенное».
«Когда думаешь об этом, если играешь 20 сезонов и в среднем забиваешь 45 голов, то получится 900. И при этом просто столько всяких вещей должны совпасть, — сказал финн. — Он получил травму в начале года, когда был супер-горячим. Супер-горячим. Вероятно, он уже установил бы рекорд, если бы не получил травму. Это невезение, это то, что происходит в лиге, и все же он набирал эти цифры и оставался здоровым на протяжении многих лет. Это что-то такое, чем каждый может очень гордиться».
«Я очень рад за него, — сказал Селянне. — Мне он всегда нравился как игрок и как человек. Он очень энергичный, радостный. Я всегда говорю о его страсти, и мне всегда нравится в таких парнях, что когда они забивают, то чрезвычайно взволнованны. Каждый гол для него особенный. С другой стороны, когда он на скамейке и кто-то из его одноклубников забивает, он так радуется за других игроков. Вот почему партнеры по команде так его уважают — потому что он хочет, чтобы все остальные тоже добивались успеха».
«Я так горжусь Ови и тем, что он сделал. Это хорошо для игры, для всех, — сказал экс-форвард “Анахайма”. — У них осталось 18 матчей в этом году [до конца регулярного чемпионата с выездом в Калифорнию], и когда он в ударе, то может забить эти девять голов за одну неделю. Он способен сделать это. Это так забавно, потому что Гретцки всегда говорил, что рекорды должны быть побиты, но многие люди в это не верят. Теперь он собирается побить что-то, о чем многие люди понятия не имеют, насколько такое сложно. Это просто невероятно».
«Все хотят увидеть его игру»
Люк Робитайл — 13-й снайпер в истории НХЛ. Канадец забил 668 голов, сделал 726 передач и набрал 1394 очка за 1431 игру с «Лос-Анджелесом», «Питтсбургом», «Рейнджерс» и «Детройтом». Форвард провел 14 лет в «Кингз» и завершил карьеру в 40 лет в потслокаутном сезоне-2005/06, когда в лигу ворвались новые звезды — Сидни Кросби и Овечкин. Теперь хоккеист Зала славы и президент «ЛА Кингз» следит за финишем гонки Александра и может сравнить ажиотаж со своим опытом 31-летней давности при движении на вершину своего одноклубника Гретцки.
«Это потрясающе, — сказал Робитайл о матче с “Вашингтоном” Овечкина. — Все звонят. Несмотря ни на что, все хотят увидеть игру. Я думаю, все хотят быть в этом здании и смотреть игру вживую. Когда он так близок к рекорду, вокруг него стоит такой ажиотаж при приезде в город».
«На каждой арене, куда мы приезжали, все говорили об этом, — сказал канадец о финале гонки Гретцки за рекордом Горди Хоу. — Горди был рядом. Это было потрясающе. Мы знали, что станем частью истории, и мы знали, что это вещь категории “Вау, это невероятно”. Прелесть в том, что ты знаешь, что это произойдет. Ты не знаешь, когда и как, но ты знаешь, что это произойдет. С каждым голом ты становишься болельщиком на льду, потому что любой, кто играл в эту игру, любит ее как болельщик».
«Он просто показывал свою игру каждый день, — сказал Робитайл о Гретцки перед рекордом. — Все вокруг было похоже на цирк. И я думаю, для Уэйна это было сложно, и уверен, то же самое для Ови, вероятно, после матча гораздо больше внимания со стороны прессы. Так постоянно, это становится привычным, потому что хоккеисты, несмотря ни на что, хотят жить своей обычной жизнью, когда готовятся к игре. А затем после матча, если у вас спаренные игры, вы просто хотите сесть в автобус или на самолет. Когда вы гонитесь за таким большим рекордом, следующая вещь, что вы знаете, все намного дольше, потому что в это входит так много всего, так много людей снаружи хотят встретиться с Алексом».
«Я могу заверить вас, что десять или даже восемь лет назад любой из нас, кто играл в эту игру в эру Гретцки, говорил бы каждому: “Я не думаю, что это возможно”, — сказал экс-форвард “Лос-Анджелеса” о погоне Овечкина. — Мы все говорили бы: “Нет никакого способа, что он туда доберется. Он может приблизиться, но не достанет”. Так что это захватывающе и абсолютно удивительно, что он дошел туда. И я думаю, что это величайшая вещь, которая может случиться с нашей игрой».
«Как же повезло получить эту возможность»
Гретцки превзошел снайперский рекорд Горди Хоу в 801 гол в регулярном чемпионате-1993/94. Тот сезон центрфорвард «Лос-Анжделеса» начал на расстоянии в 37 шайб от обгона Хоу (Овечкин стартовал в этом в 42 от прохода Гретцки). Когда в начале весны до обновления достижения осталось всего четыре шага, выдающийся плеймейкер забил только раз за семь матчей. Великий сравнялся с Мистером Хоккей после дубля «Сан-Хосе» и в тот вечер остался без хет-трика. 802-й гол 99-й номер провел через три дня — 23 марта 1994 года во втором периоде домашней игры с «Ванкувером».
Исторический момент случится при розыгрыше большинства «Кингз». Алексей Житник начал быструю атаку после перехвата в своей зоне и нашел Робитайла, левый крайний нападающий сместился через центр за синюю линию и оставил шайбу Гретцки, центрфорвард подключил экс-одноклубника по «Эдмонтону» Марти Максорли и вышел на передачу вдоль ворот на открытый створ Кирка Маклина. Матч был остановлен для чествования рекордсмена. Через пять лет в апреле 1999 года величайший всех времен закончил карьеру в «Рейнджерс» на отметке в 894 гола за 1487 игр. Его одноклубники благодарны за то, что разделили с ним один из легендарных моментов.
«Думаю, это особая признательность. Очевидно, я знал, когда появился шанс выступать в команде Уэйна Гретцки и играть с ним, что буду играть с величайшим всех времен и это выглядело словно вопрос: “Как же мне повезло получить эту возможность?” — сказал бывший форвард “Кингз” Тони Гранато. — Но нужно использовать эту возможность, не хочу говорить “разделить”, потому что это совсем правильное слово. В каком-то смысле мы все чувствовали себя избранными, став маленькой частью этого».
«За эти годы он добился так много всего и был таким особенным, побил практически все возможные рекорды для бомбардиров, — сказал Гранато, который теперь работает экспертом студии NHL Network и программы “Чикаго Блэкхокс” на CHSN. — Этот конкретный просто казался более долгим процессом. Это было как: “Окей, мы приближаемся к цели. Окей, может быть, через четыре месяца он его получит”. Так что это было своего рода восхождение, за которым было действительно здорово наблюдать, как то, что мы сейчас смотрим с погоней Ови».
«Я никогда не видел, чтобы Уэйн так себя вел, — сказал бывший вратарь “Кингз”, аналитик Sportsnet Келли Хруди о развязке погони Гретцки за рекордом Хоу. — Это было интересно, потому что мы играли вместе восемь лет в “ЛА”, и на шестой или седьмой год, как помню, я спросил его, нервничает ли он когда-нибудь, ведь он никогда этого не показывал. Он посмотрел прямо на меня и сказал: “Я нервничаю перед каждой игрой”. Он сам оказывал это давление на себя, как все хорошие игроки, но я никогда не видел, чтобы это на него влияло, хотя мог подумать, может, он побьет рекорд через месяц, а не на следующей неделе или что-то в таком роде».
«После того гола я столкнулся перед воротами [с защитником “Кэнакс” Джеральдом Дидуком], так что вроде как круто, что на каждой записи и на каждой картинке я сижу на пятой точке [и праздную], — сказал Робитайл. — И я помню, когда [шайба] вошла в ворота, подумал что-то вроде: “О, Боже”. Я не мог поверить, какую получил привилегию, когда оказался на льду в это время».
«Это был просто чрезвычайно особенный момент, потому что, опять же, он хотел выяснить, как сделать так, чтобы все мы стали его частью, — сказал Гранато, который одним из первых выскочил к Гретцки со скамейки после рекордного гола. — Он сфотографировался со всеми нами после игры и вскоре после этого подарил действительно милый подарок — настоящую картину Лероя Неймана [с рекордным голом]. Каждый из его партнеров по команде получи по одной».
«Молодое поколение хоккейных болельщиков, которые не следили за погоней Гретца в начале 90-х, снова смогли увидеть, на что был способен Уэйн, это снова привлекает внимание к его выдающейся игре, величию, — сказал Гранато. — И я действительно стал особенно ценить Ови. Я на самом деле наслаждаюсь, следя за этим. Когда Ови выиграл Кубок [в 2018-м], я начал больше ценить то, какой он хоккеист, и я подумал, что он особенный в другом смысле. И Ови заслужил все то, чего теперь может добиться, я думаю, он правильным образом представляет нашу игру со всем тем, чего достиг».
Артем Агапов