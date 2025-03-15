«Абсолютно удивительно, куда он зашел». Легенды Селянне и Робитайл о гонке Овечкина за Гретцки

«Он просто показывал свою игру каждый день, — сказал Робитайл о Гретцки перед рекордом. — Все вокруг было похоже на цирк. И я думаю, для Уэйна это было сложно, и уверен, то же самое для Ови, вероятно, после матча гораздо больше внимания со стороны прессы. Так постоянно, это становится привычным, потому что хоккеисты, несмотря ни на что, хотят жить своей обычной жизнью, когда готовятся к игре. А затем после матча, если у вас спаренные игры, вы просто хотите сесть в автобус или на самолет. Когда вы гонитесь за таким большим рекордом, следующая вещь, что вы знаете, все намного дольше, потому что в это входит так много всего, так много людей снаружи хотят встретиться с Алексом».