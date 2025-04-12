Овечкину вручили козленка на праздновании по случаю рекорда

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину вручили живого козленка на праздновании по случаю его снайперского рекорда в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Мероприятие проходит в ночь на субботу на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне.
В разгар церемонии на сцену к Овечкину поднялся его многолетний партнер по «Вашингтону» швед Никлас Бэкстрем и вручил россиянину белого козленка. Видео было опубликовано на официальной странице «Кэпиталз» в соцсети X.
«А теперь мы представляем тебе этого козла», — сказал Бэкстрем.
Символический жест основан на одинаковом звучании английского слова goat («козел») и аббревиатуры GOAT (Greatest оf All Time — «величайший всех времен»).
Также на праздновании был черный козленок, которого Овечкин покормил из бутылочки.
6 апреля Овечкин отметился голом в выездном матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4). 39-летний россиянин довел общее число своих голов в «регулярке» НХЛ до 895 и стал единоличным рекордсменом лиги, опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).