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Овечкину вручили козленка на праздновании по случаю рекорда

Бэкстрем вручил Овечкину живого козленка на праздновании по случаю рекорда.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину вручили живого козленка на праздновании по случаю его снайперского рекорда в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Мероприятие проходит в ночь на субботу на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне.

В разгар церемонии на сцену к Овечкину поднялся его многолетний партнер по «Вашингтону» швед Никлас Бэкстрем и вручил россиянину белого козленка. Видео было опубликовано на официальной странице «Кэпиталз» в соцсети X.

«А теперь мы представляем тебе этого козла», — сказал Бэкстрем.

Символический жест основан на одинаковом звучании английского слова goat («козел») и аббревиатуры GOAT (Greatest оf All Time — «величайший всех времен»).

Также на праздновании был черный козленок, которого Овечкин покормил из бутылочки.

6 апреля Овечкин отметился голом в выездном матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4). 39-летний россиянин довел общее число своих голов в «регулярке» НХЛ до 895 и стал единоличным рекордсменом лиги, опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).