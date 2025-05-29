Овечкин покинет НХЛ через год? «Вашингтон» уже опроверг инсайд, но он очень похож на правду

«Честно говоря, я еще об этом не думал, но посмотрим, что будет. Очевидно, я постараюсь сделать все возможное, чтобы хорошо выступать в следующем сезоне. В первую очередь в 40 лет мне нужно будет попадать в состав, хорошо кататься. Самое главное — сделать все правильно, когда я вернусь домой. Надо расслабиться, не думать о хоккее, а потом начать все заново. Это самое сложное, но я сделаю все, чтобы хорошо подготовиться к сезону», — приводит журналист Том Гулитти слова Овечкина.