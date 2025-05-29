Овечкин покинет НХЛ через год? «Вашингтон» уже опроверг инсайд, но он очень похож на правду

Фанатам «Вашингтона» тревожно — в клубе сообщили, что нападающий Александр Овечкин покинет «Кэпиталз» после завершения следующего сезона. Правда, вскоре столичная команда все опровергла — но вопросов меньше не стало.
Откуда паника?
Слова о том, что сезон-2025/26 станет последним для Овечкина в свитере «Кэпс», не просто инсайд, а информация из клуба. Ее «Вашингтон» сообщил в письме, отправленном держателям сезонных абонементов.
В послании буквально так и сказано: осенью начнется новый сезон для «Кэпиталз» — и последний для Ови. Издание The Hockey Writers показало скриншот электронного сообщения.
Еще не точно
Через несколько минут после появления информации об уходе Овечкина на связь вышел «Вашингтон». В клубе подтвердили существование письма, но заявили: его отправил не клуб, а некий неназванный сотрудник. Информацию о «последнем сезоне» назвали неправдой, но добавили: это еще не точно.
«Решение о будущем Алекса после следующего сезона пока не принято. В электронном письме, отправленном сотрудником корпоративного отдела продаж, содержалась ошибка», — сказано в заявлении клуба, размещенном в социальных сетях.
Напомним, что контракт Овечкина с «Вашингтоном» действительно завершается в конце сезона-2025/26. О его продлении (или наоборот) до сих пор официально не сообщалось.
А что Овечкин?
Сам Александр находится в России, куда прилетел на днях с огромным количеством сумок, и пока ничего не комментировал.
Овечкин вернулся домой в том числе для того, чтобы отпраздновать день рождения сына. Юбилей прошел ярко — в хоккейном стиле и с танцами под «Матушку».
Представитель 39-летнего хоккеиста Глеб Чистяков в беседе с «СЭ» также отказался как-либо реагировать на сообщение «Кэпиталз». «Спросите у “Вашингтона”, — заявил агент.
Впрочем, мнение Овечкина известно. Еще в марте в интервью «СЭ» нападающий заявил: «Возможно ли подписать новый контракт и пойти на 1000 голов? Думаю, нет. Возвращение в “Динамо”? Посмотрим. Скорее всего, да. Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», — говорил россиянин.
Уже после завершения сезона в беседе с североамериканскими СМИ нападающий заявил: намерен полностью отработать год контракта, а дальше пока не заглядывает.
«Честно говоря, я еще об этом не думал, но посмотрим, что будет. Очевидно, я постараюсь сделать все возможное, чтобы хорошо выступать в следующем сезоне. В первую очередь в 40 лет мне нужно будет попадать в состав, хорошо кататься. Самое главное — сделать все правильно, когда я вернусь домой. Надо расслабиться, не думать о хоккее, а потом начать все заново. Это самое сложное, но я сделаю все, чтобы хорошо подготовиться к сезону», — приводит журналист Том Гулитти слова Овечкина.
В регулярном чемпионате в сезоне-2024/25 39-летний форвард забросил 44 шайбы и отдал 29 результативных передач в 65 матчах. В апреле Овечкин побил снайперский рекорд лиги, который ранее принадлежал Уэйну Гретцки (894). Сейчас на его счету уже 897 голов.
Артем Белинин