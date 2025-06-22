«Я должен был пройти все ступени хоккейного ада». Истории Ильи Брызгалова

Правда, в 2005-м я решил, что в Америке ловить больше нечего. Время идет, прогресса никакого. Ни денег, ни славы. В итоге рассорился в пух и прах с прежним руководством «Анахайма». Сделал так, чтобы со мной не подписывали контракт, и укатил в Омск. Готовился к сезону с «Авангардом». И тут узнаю, что в «Анахайме» поменялась власть (вместо Брайана Мюррея генеральным менеджером стал Брайан Бурк. — Прим. «СЭ»). Бурк говорит: «Меня не волнует, что у Брызгалова в клубе было до меня. Мне этот вратарь нужен».