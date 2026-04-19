Капризов первым из россиян забил в плей-офф НХЛ-2025/26

Российский нападающий Кирилл Капризов забросил шайбу в ворота «Далласа» в гостевом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
28-летний форвард отличился на первой минуте второго периода и сделал счет 2:0 в пользу своей команды. Он стал первым россиянином, который набрал очко в Кубке Стэнли в сезоне-2025/26.
В текущем сезоне Капризов в 79 матчах набрал 90 (46+44) очков.
19 апр 00:30 Даллас — Миннесота 0:0.
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.