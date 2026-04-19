Капризов поднялся на первое место в «Миннесоте» по голам в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в ворота «Далласа» в матче первого раунда плей-офф НХЛ.
Как сообщает пресс-служба лиги, 28-летний россиянин забил свой 16-й гол в карьере в плей-офф и сравнялся с Заком Паризе по этому показателю.
Капризов забросил 16 шайб в 26 матчах Кубка Стэнли в своей карьере (0,61 в среднем за игру). Только пять игроков в истории НХЛ имели более высокий средний показатель, самый лучший — у Марио Лемье (0,71).
В сезоне-2025/26 россиянин в 79 матчах набрал 91 (46+45) очко.
