Капризова признали второй звездой матча «Даллас» — «Миннесота»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан второй звездой матча первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (6:1), сообщает пресс-служба лиги.
На счету 28-летнего россиянина гол и два результативных паса.
Первой звездой признали 23-летнего шведского вратаря «Миннесоты» Йеспера Валльстедта — он отразил 27 бросков в створ из 28.
Третьей звездой был признан 38-летний норвежский форвард «Уайлд» Матс Зуккарелло — на его счету три результативные передачи.
