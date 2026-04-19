Малкин сравнялся с Хоу по голам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в ворота «Филадельфии» в матче первого раунда Кубка Стэнли.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, 39-летний россиянин забил свой 68-й гол в карьере в плей-офф, сравнявшись с Горди Хоу. Он занял 21-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Малкин набрал 181 очко в плей-офф в своей карьере (68 голов и 113 передач). Он обошел Рэя Бурка (180) и поднялся на 14-е место в истории НХЛ по этому показателю.
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.