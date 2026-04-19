Капризов вышел на второе место в «Миннесоте» по матчам Кубка Стэнли с 2+ очками

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол и отдал две результативные передачи в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (6:1).
Как сообщает пресс-служба НХЛ, 28-летний россиянин сыграл свой седьмой матч в карьере с двумя или более очками в плей-офф. Он занимает по этому показателю второе место в истории команды. Лучший результат у Зака Паризе (восемь матчей).
Капризов в 1 матче Кубка Стэнли-2026 набрал 3 (1+2) очка.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.