Малкина признали третьей звездой матча «Питтсбург» — «Филадельфия»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан третьей звездой матча первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (2:3), сообщает пресс-служба НХЛ.
39-летний россиянин забил гол и сделал результативную передачу.
Первой звездой был признан 30-летний канадский защитник «Филадельфии» Трэвис Санхейм, на счету которого гол.
Второй звездой признали 19-летнего канадского нападающего «Флайерз» Портера Мортона, который отметился заброшенной шайбой.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.