Александр Овечкин сыграл в футбол на любительском турнире в Москве

Хоккеист провел в игре около пяти минут и нанес один удар по воротам. После матча Овечкин провел автограф-сессию для болельщиков.
Овечкин — рекордсмен НХЛ по количеству голов — 929, россиянин прошел достижение Уэйна Гретцки (894 гола) в апреле 2025 года. По сумме шайб в регулярном чемпионате и плей-офф Овечкин уступает достижению канадца всего 10 шайб — 1006 (929+77) против 1016 (894+122).
2 июля 40-летний россиянин подписал новый контракт с «Вашингтоном» до конца сезона-2026/27.
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