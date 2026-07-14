«Рейнджерс» подписали однолетний контракт с защитником Шнайдером

В сезоне-2025/26 в 82 матчах Шнайдер набрал 18 (2+16) очков, проводя на льду в среднем рекордные для себя 20 минут 27 секунды за игру. Он был выбран «Рейнджерс» под 19-м номером на драфте 2020 года и вступает в свой шестой сезон в НХЛ. Известный в первую очередь своими оборонительными качествами, Шнайдер набрал 87 (21+66) очков в 369 матчах карьеры в НХЛ.