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«Рейнджерс» подписали однолетний контракт с защитником Шнайдером

«Рейнджерс» и ограниченно свободный агент защитник Брэйден Шнайдер договорились об однолетнем контракте до проведения арбитражных слушаний.

«Рейнджерс» и ограниченно свободный агент защитник Брэйден Шнайдер договорились об однолетнем контракте до проведения арбитражных слушаний.

По данным источника ESPN, 24-летний канадец заработает 5,5 миллиона долларов США в сезоне-2026/27. Защитник завершает двухлетний контракт с зарплатой в 2,2 миллиона долларов США.

В сезоне-2025/26 в 82 матчах Шнайдер набрал 18 (2+16) очков, проводя на льду в среднем рекордные для себя 20 минут 27 секунды за игру. Он был выбран «Рейнджерс» под 19-м номером на драфте 2020 года и вступает в свой шестой сезон в НХЛ. Известный в первую очередь своими оборонительными качествами, Шнайдер набрал 87 (21+66) очков в 369 матчах карьеры в НХЛ.