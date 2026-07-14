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«Баффало» и Кребс договорились о контракте на четыре года

«Баффало» подписал с нападающим Пэйтоном Кребсом четырехлетний контракт на 18 миллионов долларов США.

«Баффало» подписал с нападающим Пэйтоном Кребсом четырехлетний контракт на 18 миллионов долларов США.

25-летний канадец, который имел право на арбитраж, установил личные рекорды с 12 голами и 27 передачами в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. В плей-офф он набрал 6 (2+4) очков в 13 играх.

Бывший выбор в первом раунде «Вегаса» на драфте 2019 года был приобретен «Баффало» в сделке, которая отправила Джека Айкела в «Вегас». На его счету 133 (42+91) очка в 378 матчах регулярных чемпионатов НХЛ в составе «Баффало» и «Вегаса».