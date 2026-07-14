«Баффало» и Кребс договорились о контракте на четыре года

Бывший выбор в первом раунде «Вегаса» на драфте 2019 года был приобретен «Баффало» в сделке, которая отправила Джека Айкела в «Вегас». На его счету 133 (42+91) очка в 378 матчах регулярных чемпионатов НХЛ в составе «Баффало» и «Вегаса».