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00:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Омске впервые болели за Ротенберга. Наши вновь всухую переиграли белорусов

Плешков опять не пропустил.

Россия
Беларусь
В Омске впервые болели за Ротенберга. Наши вновь всухую переиграли белорусов | Источник: ФХР

Свой предыдущий визит в Омск Роман Ротенберг наверняка хотел бы навсегда вычеркнуть из своей памяти. Всего три месяца назад его СКА потерпел на G-Drive Арене настолько болезненное и разгромное поражение (4:9), что разговоры о слабой игре питерцев ему пришлось маскировать очередной тирадой о слабом судействе и «убийстве» Сергея Толчинского. Но несколько иронично, что сибирский миллионник стал первой «российской» остановкой его России-25 на карте ее Большого тура.

Прошлой весной места проведения странного тура вопросов не вызывали: в Челябинске люди после непопадания «Трактора» в плей-офф точно не насытились хоккей и с удовольствием пошли на сборную, в Красноярск — международные матчи никогда до этого не приезжали, а в Туле — не было проблемой заполнить трехтысячный дворец. Кажется, если и проводить гастроли этой несколько искусственной команды, то там, где на нее точно будет запрос.

Другое дело — Омск, представленный во всех лигах трехзвенной вертикали нашего хоккея. Только вчерашняя новость о том, что за сутки до игры с Белоруссией в кассах закончились все 12 тысяч билетов, говорила об одном — после вылета «Авангарда» во втором раунде плей-офф сибирские болельщики отнюдь не наелись хоккеем. Не помешал аншлагу даже понедельник, в который народ традиционно идет на стадион менее охотно. Подогревал же интерес тот факт, что первый и последний раз город видел сборные в 2007-м, когда принимал матчи молодежной Суперсерии с Канадой на печально известной «Арене Омск».

Можно сколько угодно говорить о целесообразности «международных турниров» с белорусами в нынешнее время. Однако собрать полные трибуны ФХР удалось не только в Омске, но и в соседнем Новосибирске, где неделей ранее проходил молодежный Кубок Будущего. Во многом проводить такие соревнования федерацию обязывает большой контракт с одним из букмекеров. Но, как показывает время, они могут найти свою аудиторию в правильных местах.

А еще Омск для Ротенберга город — отчасти особенный. Именно здесь петербуржец в 2019-м получил диплом тренера, став выпускником местного филиала Высшей школы тренеров. Выходит, сегодня здесь в первый раз поддерживали своего соперника по «газпромовскому дерби».

По-настоящему важной эта поездка была для воспитанника академии «ястребов» Арсения Грицюка, переехавшего с большим шумом в Санкт-Петербург год назад. В место, давшее ему хоккейное образование, серебряный призер Олимпиады приезжал еще по ходу клубной регулярки, умудрившись отличиться в ворота родного «Авангарда» в первом же периоде, и тогда получил далеко не самый теплый прием от болельщиков: «Надеюсь, сегодня будет другой чуть прием. Все-таки сейчас не КХЛ, а сборная, и люди придут поддержать сборную России. Я сейчас не в СКА, не в “Авангарде”, а в сборной. Хотелось бы услышать теплые слова в свой адрес», — рассказывал нападающий на открытой тренировке «России-25» в день матча.

В форме с двуглавым орлом ему действительно удалось избежать свиста во время представления составов команд. И уже на 9-й минуте он забросил вторую шайбу хозяев, услышав, как местный фан-сектор скандирует его фамилию, а в начале второго периода оформил дубль. На контрасте с его февральским визитом внезапно вспыхнувшая вновь любовь омичей выглядела несколько сюрреалистично.

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В итоге большого сопротивления от Белоруссии «Россия-25» не встретила, а сибирский болельщик увидел в воротах команды Дмитрия Квартальнова четырех шайбы и «сухарь» от Артемия Плешкова, ставший для него третьим подряд.

Последний и стал героем встречи. Несколько дней назад 21-летний голкипер из системы СКА, который в прошлое межсезонье перебрался из «Сочи», насухо отыграл два матча на мини-турнире в Казахстане. Сегодня же он несколько раз прилично подтаскивал россиян и вновь не дал пробить себя белорусам. И кому точно нужно напрячься и задуматься о своем будущем сейчас, так это Никите Серебрякову, который уже третий раз в этом турне оказался в роли бэкапа. Вы ведь помните, как ловко в системе «армейцев» умеют жонглировать вратарями?

Иван Богун

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