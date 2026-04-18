«Спартак» вышел в ½ финала плей-офф МХЛ, победив «Красную Армию» в четвертом матче серии

«Спартак» вышел в полуфинал плей-офф Молодежной хоккейной лиги.

Источник: vk.com/mhcspartak

В четвертом матче ¼ финала красно-белые в гостях победили «Красную Армию» со счетом 2:0 и выиграли серию 3−1. Голы забили нападающие Александр Плесовских на 11-й минуте и Силантий Кожушко — на 60-й..

В ½ финала «Спартак» будет ждать соперника из Восточной конференции, где продолжаются четвертьфинальные серии. Полуфинал с участием действующего обладателя Кубка Харламова начнется 26 апреля и продлится до четырех побед (даты остальных матчей — 27, 30 апреля и 1 мая. Далее, если потребуется, — 4, 6 и 8 мая.

В четвертьфинальных парах в Восточной конференции «Омские ястребы» выигрывают 2−1 у «Чайки», а «Авто» с аналогичным счетом ведет против «Стальных лис». На Западе вторым полуфиналистом стал «Локо».