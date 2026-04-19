«Спартак» сыграет с «Авто» в полуфинале Молодежной хоккейной лиги

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак» сыграет с екатеринбургским «Авто» в полуфинальной серии Олимбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Спартак» в регулярном чемпионате занял 3-е место в Западной конференции. Столичная команда является действующим чемпионом МХЛ. «Авто» стал пятым в Восточной конференции. Первый матч серии до четырех побед пройдет 26 апреля в Москве.
В другом полуфинале сыграют ярославский «Локо» и нижегородская «Чайка». Первая встреча пройдет 25 апреля в Ярославле.